KS에 '라이온킹'이 떴다…'은퇴 이후 무관' 삼성, 우승 기억 불러일으킬까 [KS1]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 경기장을 찾은 이승엽 전 감독이 허구연 총재와 이야기를 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 삼성 라이온즈의 왕조를 이끈 '레전드'가 한국시리즈에 왔다.

삼성 라이온즈와 KT 위즈는 3일 수원 KT위즈파크에서 한국시리즈 1차전 맞대결을 펼쳤다.

이날 야구장에는 반가운 얼굴이 있었다. 삼성의 '왕조'를 이끈 이승엽 전 두산 베어스 감독이 야구장을 방문했다. 이 감독은 2025년 6월 두산 지휘봉을 내려놓은 뒤 올 시즌에는 일본 프로야구(NPB) 요미우리 자이언츠 타격코치로 있었다.

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요미우리에서 1년을 보낸 이 감독은 최근 한국에 들어왔다.

이날 허구연 KBO 총재와 함께 야구장을 찾았다. 베이지색 코트를 입은 이 감독은 허 총재와 함께 스카이박스에서 1차전을 관람했다.

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이 감독에게 삼성은 특별한 팀이다. 1995년 신인드래프트로 삼성에 입단한 이 감독은 KBO 통산 467홈런을 때려낸 강타자다. 최연소 40홈런(22세11개월5일)을 달성하는 등 일찌감치 기량을 꽃피운 이 감독은 정규시즌 MVP 5회, 골든글러브 10회, 홈런왕 5회를 차지했다. 2003년에는 56홈런으로 아시아 홈런 최다 신기록을 세웠다.

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25일 대구삼성라이온즈파크에서 2023 KBO리그 두산과 삼성의 경기가 펼쳐질 예정인 가운데 그라운드에 비가 내려 방수포가 설치되어 있다. 사진은 라팍에 설치된 이승엽 감독의 벽화의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.04.25/

2003년 이후에는 일본 프로야구에 진출해 8시즌 동안 159홈런을 쳤다. 한일 통산 600홈런까지 달성하면서 KBO리그는 물론 아시아의 홈런왕으로서 굵직한 획을 그었다.

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이 감독의 활약에 삼성은 '왕조'를 구축했다. 이 감독은 총 4개의 한국시리즈 우승반지(2002, 2012~2014)를 가지고 있다.

이 감독은 2017년을 끝으로 삼성에서 은퇴를 했고, 현역 시절 달던 36번은 삼성 영구결번이 됐다. 아울러 삼성 라이온즈파크 우측 담장에는 이 감독의 얼굴이 그려져 있다.

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삼성은 이 감독이 현역으로 뛰었던 2014년 이후 한국시리즈 우승이 없다. 동시에 2년 만에 한국시리즈에 진출해 정상을 노리고 있다.

1차전 시작부터 3점을 주면서 불안한 출발을 한 삼성으로서는 이 감독의 '우승 기운'이 절실하다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com