1년 전 '가을영웅'은 없었다, 2이닝 5실점→2경기 연속 조기강판, 또 한번 고개숙인 최원태[KS1 현장]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 KT 안현민에게 투런포를 허용한 삼성 선발 최원태가 마운드에서 내려오고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 KT 안현민에게 투런포를 허용한 삼성 선발 최원태가 마운드에서 내려오고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]1년 전 가을영웅은 없었다.

최원태가 2년 연속 가을의 전설을 꿈꿨지만, 실패했다.

3일 수원KT위즈파크에서 열린 한국시리즈 1차전에 선발 등판, 2이닝 만에 5안타 1볼넷 3탈삼진으로 5실점 한 뒤 교체됐다.

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구위는 나쁘지 않았다. 직구 최고 구속은 150㎞까지 나왔다. 하지만 구종 조합과 디테일에서 무너졌다.

1회가 아쉬웠다.

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선두타자 최원태에게 초구 직구를 던지다 중전안타를 맞았다.

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2번 김민혁을 빠른 공으로 3구 삼진을 잡아냈다. 하지만 1루주자 최원태를 타이트하게 묶지 못했다. 그 틈을 타 1사 후 안현민 타석 초구에 최원준에게 2루도루에 허용했다. 크로스타이밍이었지만, 최원태의 공이 높았고 강민호의 미트에 맞고 튕겨 옆으로 흘렀다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회말 1사 1,3루 최원태가 힐리어드에 선취 2타점 2루타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

우타자 상대 투심패스트볼이 흔들린 최원태는 폭투에 이어 안현민을 스트레이트 볼넷을 내주며 1사 1,3루 위기를 자초했다. 0B2S 유리한 볼카운트에서 힐리어드에게 높은 직구를 던지다 좌중 2루타를 맞았다. 3루코치는 1루주자 최원준을 과감하게 홈으로 돌렸다. 홈에서 접전 타이밍이었지만, 중계를 한 유격수 송구가 옆으로 비껴가며 2득점 째를 허용했다. 송구가 정확했다면 해볼 만한 승부였다.

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이어진 2사 3루. 김상수가 친 강습타구가 2루수 왼쪽을 향했다. 2루수가 벤트레그 슬라이딩을 하며 잘 잡는 듯 했지만 글러브에서 튕겨 나가며 3실점 째.

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3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 3회말 KT 안현민이 삼성 최원태 상대 투런홈런을 날렸다. 타격하는 안현민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

감각이 떨어진 KT 타선을 1회부터 살려준 셈. 대가는 혹독했다.

KT는 타순이 한바퀴 돌기 무섭게 3회말 안현민의 달아나는 투런포로 5-0을 만들었다. 가운데로 밋밋하게 들어온 높은 체인지업을 강타해 왼쪽 담장을 무너뜨렸다.

더는 무리였다. 최원태를 2이닝 만에 강판시킨 결정타였다. 최원태는 양창섭에게 마운드를 넘긴채 고개를 숙이고 내려갔다.

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1년 전 팀을 구한 가을사나이. 올해는 아니었다. 플레이오프 3차전에 이은 가을야구 2경기 연속 조기강판 수모였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com