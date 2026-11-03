'KS 우승' 73.8% KT가 잡았다…'반격 도전' 삼성, 페덱 카드 꺼냈다→KT '다승왕' 고영표 맞수 [KS2]

삼성 크리스 페덱(왼쪽)-고영표. 스포츠조선DB

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 73.8%의 확률은 KT 위즈로 향했다. 삼성 라이온즈는 반격을 위한 카드를 꺼냈고, KT는 기세 잇기에 나선다.

삼성과 KT는 4일 수원 KT위즈파크에서 포스트시즌 한국시리즈 2차전을 치른다. 삼성은 선발 투수로 크리스 페덱을, KT는 고영표를 선발투수로 예고했다.

1차전은 KT가 진땀승을 거뒀다. 한국시리즈에서 유독 약한 모습을 보여왔던 삼성 최원태를 시작부터 공략했다. 1회에 3점을 몰아쳤고, 3회에는 안현민의 투런 홈런으로 강판시키는데 성공했다. 삼성의 뒷심에 8-0에서 8-7까지 추격을 당했지만, 리드를 유지하며 1차전 승리를 잡았다.

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삼성으로서는 반격이 필요한 상황. 믿을 수 있는 카드인 페덱이 선발로 나온다. 페덱은 올 시즌 대체 외국인선수로 삼성 유니폼을 입었다. 13경기에 등판해 7승3패 평균자책점 2.95를 기록하면서 에이스로 거듭났다.

정규시즌을 2위로 마친 삼성은 플레이오프에서 KIA를 3승2패로 제압하고 2년 만에 한국시리즈 진출에 성공했다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 2,3루 페덱이 카스트로를 삼진처리하며 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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페덱은 두 차례 등판했다. 플레이오프에서는 온탕과 냉탕을 오갔다. 올 시즌 KIA를 상대로 2경기 나와 2패 평균자책점 5.25로 약했던 모습이 1차전에서는 그대로 이어졌다. 1차전에서 4⅔이닝 5안타(2홈런) 2볼넷 4탈삼진 5실점을 하며 패전투수가 됐다.

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4차전에 칼을 제대로 갈았다. "개인 감정이 있다"라며 "자존심을 걸고 설욕하겠다"고 다짐했다.

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완벽하게 복수에 성공했다. 5⅓이닝 동안 6안타 1사구 6탈삼진 1실점을 하면서 KIA 타선을 묶었다. 비록 후반 불펜 실점으로 팀 패배에 웃지 못했지만, 가을야구 적응을 완벽하게 마쳤다.

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 고영표가 챔피언 깃발을 들고 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

1차전을 잡은 KT는 '다승왕' 고영표가 선발로 나온다. 올 시즌 29경기에서 15승7패 평균자책점 3.28을 기록했다. 전반기 16경기에서 6승6패 평균자책점 4.43으로 다소 부진했지만, 후반기 13경기에서 9승1패 평균자책점 1.99로 위력적인 피칭을 펼치면서 KT의 정규시즌 우승을 이끌었다.

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2021년 창단 첫 통합우승 때에도 큰 공을 세웠다. 당시 11승을 거둔 선발 투수지만, 한국시리즈에서는 구원투수로 3경기에 나와 4⅔이닝 평균자책점 3.86의 성적을 남겼다.

한국시리즈 첫 선발 무대도 완벽하게 준비했다. 지난달 26일 상무와의 연습경기에 선발로 나와 5이닝 10탈삼진 무실점을 하면서 컨디션을 조율했다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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