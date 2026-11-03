"실전으로 완성된 에이스" 삼성 타선 '꽁꽁' 묶은 대니엘, 6이닝 3실점 7K 역투! "초반 분위기 싸움" 이강철 신뢰 통했다 [KS1 리포트]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회초 1사 1루 위기를 병살로 끝낸 대니엘이 한승택을 보며 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 대니엘이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회초 대니엘이 마운드를 내려가고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "5년전에 우리 에이스가 없었는데, (윌리엄)쿠에바스가 1위 결정전을 따내면서 에이스로 올라선게 우승으로 이어졌다. 올해는 (데이비스)대니엘 차례다."

램프의 지니라도 되는 걸까. 강철매직이 소원하면 이루어진다. 없었던 에이스도 '뿅'하고 나타난다.

3일 수원 한국시리즈 1차전에서 호투한 KT 위즈 대니엘이 그 주인공이다. 대니엘은 플레이오프 5차전을 혈투 끝에 돌파한 막강 삼성 타선을 상대로 6이닝 5피안타 3실점으로 역투, 3년만의 한국시리즈 무대를 밟은 KT에 1차전 승리를 안겼다.

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1회가 최대 위기였다. 발빠른 리드오프 김지찬에게 내야안타를 내줬고, 다음타자 박승규는 중견수 뒤쪽으로 넘어가는 날카로운 타구를 쳤다. 하지만 KT 힐리어드의 슈퍼캐치로 위기를 넘겼고, 다음타자 구자욱을 삼진처리함과 동시에 포수 한승택이 김지찬의 2루 도루까지 완벽 저지하며 1회를 마쳤다. 이어 KT가 1회말 3점을 따내며 초반 기싸움에선 완승을 거뒀다.

대니엘은 2회초 김영웅에게 안타 하나를 내줬지만 가볍게 이닝을 마무리지었고, 3회부터 6회까지는 4이닝 퍼펙트를 기록했다. 이 과정에서 강민호 박승규 최형우 류지혁 김헌곤 이재현을 상대로 삼진퍼레이드까지 펼쳤다.

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그사이 KT는 3회말 안현민(2점), 5회말 한승택(1점), 6회말 김현수(2점)의 홈런포가 잇따라 터지며 8-0까지 차이를 벌렸다. 6회까지 투구수 73개를 기록한 대니엘은 7회에도 마운드에 올랐지만, 박승규에 안타, 구자욱에 투런포, 디아즈에게 우전안타를 허용한 뒤 교체됐다. 에이스의 존재감으론 충분했지만, '쿠에바스의 재림'까진 한걸음 아쉬운 결과가 됐다.

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3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 6회초 대니엘이 김지찬의 땅볼 타구를 호수비로 처리한 김상수를 맞이하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

그래도 '이강철의 눈'은 또한번 증명됐다. 앞서 한국시리즈를 준비하는 과정에서 이강철 감독은 1차전 선발을 두고 고영표와 대니엘을 두고 고민했다. ABS(자동볼판정 시스템)에 완벽 적응한 고영표의 올시즌 안정감과 경기 지배력은 남달랐다.

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하지만 이강철 감독의 선택은 대니엘이었다. 대니엘은 당초 KT가 올해의 1선발로 택했던 맷 사우어를 대신해 7월말 대체 외인으로 영입한 투수다. 10경기 55이닝, 5승2패 평균자책점 2.13이 훌륭한 성적을 냈다. 특히 홈경기에선 5경기 31이닝, 평균자책점 1.16을 기록했다.

2021시즌 창단 첫 우승 당시 삼성과의 1위결정전(타이브레이크)에서 쿠에바스가 이틀 휴식 후 선발등판, 7이닝 무실점으로 역투했던 기억을 떠올렸던 것. 쿠에바스는 두산 베어스와의 한국시리즈 1차전에도 선발등판, 7⅔이닝 1실점으로 호투하며 팀의 한국시리즈 첫승 주역이 됐다. 당시 KT는 4전전승으로 시리즈를 마무리지었다.

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KT는 정규시즌 막판 삼성전에도 대니엘을 쓰지 않고 끝까지 숨겼다. 뛰어난 커맨드와 다양한 구종을 겸비한 대니엘의 특성상 최종 점검보다는 아예 보여주지 않는게 낫다고 판단했기 때문.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 6회초 대니엘이 김지찬의 땅볼 타구를 호수비로 처리한 김상수를 향해 박수를 보내고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

이강철 감독은 전날 미디어데이에서도, 이날 경기전 취재진과 만난 자리에서도 '1차전 선발의 중요성'을 거듭 강조했다. KT가 정규시즌 종료 후 3주간 휴식을 취한 만큼 힘은 우위에 있고, 선수들의 실전감각이 올라올 때까지 투수진이 버텨주는게 중요하다는 것.

결국 시리즈 초반 흐름을 결정지을 1차전 선발의 중책을 대니엘에게 맡긴 선택이 적중한 것. 현장을 가득 메운 수원 야구팬들은 마운드를 내려가는 대니엘의 이름을 목청껏 연호했다. 에이스를 향한 환호였다.

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수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com