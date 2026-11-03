공포의 추격전, '8-0→8-7' 무서웠던 삼성 뒷심, KT 불펜 총력전 천신만고 진땀승, 73.8% 확보[KS1 리뷰]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회말 1사 1, 3루. 2타점 적시 2루타를 날리고 있는 KT 힐리어드. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]KT 위즈가 가장 중요한 1차전에서 천신만고 끝에 승리하며 기선제압에 성공했다. 초중반 8점 차 리드로 쉽게 이기는 듯 했지만, 막판 삼성 타선의 무시무시한 뒷심에 불펜을 총동원하고도 1점 차 진땀승을 거뒀다.

KT는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 1차전에서 선발 데이비스 대니엘의 호투와 일찌감치 살아난 타선의 힘으로 8대7로 승리했다. 역대 한국시리즈에서 1차전 승리팀의 우승 확률은 73.8%(31/42)다.

1차전 가장 중요했던 1회 공방에서 양팀 희비가 엇갈렸다. 나란히 선두 타자 김지찬과 최원준이 안타로 물꼬를 텄지만 결과는 달랐다. 수비와 디테일 차이가 초반 명암을 갈랐다.

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삼성은 1회초 무사 1루에서 2번 박승규의 중견수 키를 넘는 2루타성 직선타를 날렸지만 중견수 힐리어드가 큰 키로 점프 캐치하는 호수비로 막아냈다. 구자욱이 삼진을 당하는 사이 대니엘의 빠른 견제로 1루에 묶인 김지찬이 늦은 스타트로 2루 도루에 실패했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 안현민이 2점홈런을 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 6회말 2사 1루 KT 김현수가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회말 1사 1,3루 힐리어드의 선취 2타점 2루타때 1루주자 안현민이 홈으로 파고들고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

KT는 1회말 톱타자 최원태가 초구 안타로 물꼬를 트고 1사 후 안현민 타석 초구에 2루도루에 성공했다. 폭투에 이어 안현민 볼넷으로 1사 1,3루. 힐리어드가 0B2S 불리한 볼카운트에서 최원태의 높은 직구를 당겨 좌중 싹쓸이 2루타를 날렸다. 이어진 2사 3루. 김상수의 2루쪽 강습 내야안타로 3-0으로 앞서갔다.

1회 3득점으로 홀가분해진 KT 타선은 한바퀴 돌기 무섭게 3회말 안현민이 5-0으로 달아나는 투런포를 터뜨렸다. 최원태를 2이닝 만에 5안타 5실점으로 강판시킨 결정타였다.

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선발 대니엘이 6이닝 무실점 호투를 이어가는 사이 KT는 5회 한승택의 솔로포와 6회 김현수의 투런포로 3점을 보태 8-0을 만들었다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회초 KT 대니엘 상대 투런홈런을 날린 삼성 구자욱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

싱겁게 끝날 것 같았던 일방적 흐름은 7회초 요동쳤다. 후반 삼성의 거센 반격이 시작됐다.

7회초 선두 박승규가 팀의 3번째 안타로 출루하자 구자욱이 대니엘의 체인지업을 밀어 좌중간 담장을 넘는 투런홈런을 날리며 추격의 시작을 알렸다. KT가 '승부카드' 로건까지 투입했지만 삼성 좌타라인을 막지 못했다. 디아즈 김성윤 김영웅의 3연속 안타로 무사 만루에서 류지혁의 땅볼로 3점째. 이어진 2사 2,3루에서 파울홈런을 잇달아 날리며 손동현을 강판시킨 이재현이 바뀐 투수 김정운을 상대로 끈질긴 승부 끝 2타점 적시타를 날렸다. 8-5.

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3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 5회초 투구를 무실점으로 마친 KT 대니엘이 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

희망을 찾은 삼성 벤치가 7회말 김태훈 배찬승의 필승조를 투입하며 역전 의지를 보였다.

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KT는 8회초 김정운이 선두타자 볼넷으로 무사 1루 위기를 맞자 좌완 오원석을 올렸다. 하지만 삼성은 구자욱의 안타에 이어 김성윤 적시타로 8-6으로 추격했다. 김영웅 볼넷으로 1사 만루. 결국 마무리 박영현이 조기에 투입됐다. 박영현도 폭투로 1점을 허용해 8-7. 김현준을 뜬공 처리하고 이닝을 마친 박영현은 9회 1점 차 승리를 지키며 5아웃 진땀 세이브를 기록했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 8회초 KT 오원석 상대 1타점 적시타를 날린 삼성 김성윤. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 8회초 1사 만루 KT 마무리 박영현 폭투로 실점하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

KT 선발 대니엘은 6이닝 5안타 무4사구 7탈삼진 3실점으로 데뷔 첫 가을야구에서 승리투수가 됐다. 힐리어드와 김현수가 각각 멀티히트와 멀티타점으로 안현민과 함께 중심타선 해결사로 활약했다. 김현수는 안타 2개를 보태 포스트시즌 통산 151루타를 기록, 최다 루타 신기록을 세웠다.

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6회까지 대니엘에게 2안타 무득점으로 끌려가던 삼성 타선은 7회 6안타, 8회 2안타 2볼넷으로 7득점 하는 깜짝 반전으로 KT 벤치의 간담을 서늘하게 했다. 후반 KT 불펜 필승조를 두루 공략하며 남은 시리즈 후반 승부처에서 자신감을 갖게 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com