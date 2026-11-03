6회까지 '8-0'이었는데…삼성 대반격 → 8회의 공포영화, 여기서 'KKK' 수호신 박영현의 태산같은 존재감 [KS1 결정적장면]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 9회 마운드에 오른 KT 마무리 박영현. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 8회초 2사 만루 김현준 타석때 포수 한승택이 박영현의 투구를 놓치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 8회 마운드에 오른 KT 마무리 박영현. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 무난하게, 계획한대로 첫 경기를 따내는가 싶었다. 하지만 이 무대는 한국시리즈였다. 그리고 수원의 수호신은 건재했다.

KT 위즈 박영현이 그 주인공이다. 박영현은 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 2026 한국시리즈 1차전에서 8-6으로 앞선 8회초 1시 만루에 등판, 폭투로 주자 한명을 불러들이긴 했지만 후속타를 끝끝내 잠그며 팀 승리를 지켜냈다.

KT의 손쉬운 승리가 예상되던 경기였다. KT는 1회초 힐리어드의 슈퍼캐치로 실점 위기를 막았고, 이어진 1회말 찬스에서 힐리어드의 2타점 적시타와 김상수의 내야안타로 3-0 리드를 잡았다.

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KT는 선발 대니엘이 3~6회 퍼펙트 호투를 펼치는 사이 3회말 안현민(2점), 5회말 한승택(1점), 6회말 김현수(2점)가 잇따라 홈런포를 쏘아올리며 승승장구했다. 6회까지 2피안타 무실점으로 호투한 대니엘의 투구수는 73개. 여기까진 KT의 완승 분위기였다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회초 1사 1루 위기를 병살로 끝낸 대니엘이 한승택을 보며 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

하지만 삼성의 뒷심은 무서웠다. 7회초 구자욱의 투런포로 0의 행진을 깨뜨렸고, 이어진 디아즈의 안타로 대니엘을 마운드에서 끌어내렸다.

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여기서 KT는 확실하게 경기를 끝내기 위해 로건을 등판시켰다. 삼성의 좌타라인을 정조준한 것.

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그런데 이 선택이 빗나갔다. 로건이 김성윤 김영웅에게 연속 안타를 허용하며 무사 만루가 됐다. 류지혁의 2루 땅볼로 삼성이 1점을 추가했고, 3번째 투수 손동현이 투입됐다.

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손동현은 삼성 김헌곤에게 연신 홈런성 파울을 허용했지만, 기어코 김헌곤을 삼진 처리했다. 하지만 다음타자 이재현에게 또 홈런성 파울을 허용하자 버티지 못한 KT 벤치는 4번째 투수 김정운을 올렸다.

김정운은 이재현에게 2타점 적시타를 허용하며 5-8까지 쫓겼다. 그래도 김도환을 삼진 처리하며 한숨을 돌리는듯 했다.

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KT의 공포영화는 계속됐다. 8회초 삼성 선두타자 박승규에게 볼넷을 내줬고, 5번째 투수 오원석이 투입됐다. 하지만 오원석은 구자욱에게 안타를 허용해 무사 1,2루가 됐다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 8회 마운드에 오른 KT 마무리 박영현이 위기를 막아내고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

디아즈를 삼진 처리했지만, 김성윤에게 적시타를 허용해 6-8 2점차, 여기서 김영웅에게 스트레이트 볼넷을 내주며 1사 만루가 됐다.

필승조 4명을 투입한 결과가 1⅓이닝에 5피안타 3실점. 이제 KT가 꺼내들 카드는 수호신 박영현 뿐이었다.

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박영현은 첫 타자 류지혁을 좌익수 뜬공으로 잡아냈다. 다리 상태가 좋지 않은 3루주자 구자욱은 홈으로 태그업할 엄두도 내지 못했다.

하지만 천하의 박영현도 가슴이 떨리긴 마찬가지. 0B1S에서 던진 150㎞ 직구가 어이없는 폭투가 되면서 구자욱이 공짜로 홈을 밟았다. 이제 7-8, 2사 2,3루가 됐다.

그래도 박영현은 태산 같았다. 기어코 김현준을 좌익수 뜬공으로 잡아내며 1점차 리드를 지켜냈다.

KT는 8회말 1사 후 장성우의 볼넷 출루를 시작으로 힐리어드의 중전안타, 삼성 중견수 김현준의 실책, 오윤석의 볼넷을 더해 2사 만루 찬스를 잡았다. 하지만 김상수가 3루 땅볼로 물러나며 추가 득점에 실패했다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 9회 마운드에 오른 KT 박영현. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

결국 박영현의 어깨에 모든 것이 달린 상황이 됐다. 그리고 박영현은 그걸 또 해내는 선수다.

9회초 마운드에 오른 박영현은 첫 타자 이재현을 6구 풀카운트 끝에 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 상대의 허를 완벽히 찌른 3연속 직구, 3연속 슬라이더의 볼배합이 돋보였다. 이어 대타 전병우 상대로도 4연속 슬라이더로 연속 삼진.

마지막 타자 박승규마저 삼진으로 돌려세운 박영현의 KKK. 말 그대로 수호신의 태산 같은 존재감이었다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com