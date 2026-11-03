'또' 무너진 70억원 투수…결국 KS 선발 박탈 위기, "다음 선발? 쉽지 않습니다" [KS1]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 삼성 박진만 감독이 생각에 잠겨 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 또 한 번 실패로 돌아간 최원태 선발 카드. 삼성 라이온즈가 2차전 에이스를 내세워 반격을 노린다.

삼성은 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 1차전에서 7대8로 패배했다. 역대 한국시리즈에서 1차전을 잡은 팀이 우승할 확률은 73.8%. 삼성으로서는 반격이 절실해졌다.

1차전 선발투수 최원태가 완전히 무너졌다. 한국시리즈에 총 7차례 나왔던 최원태는 7이닝 평균자책점 14.14로 부진했다.

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이번 가을야구에서도 최원태는 아쉬운 모습이 이어졌다. KIA 타이거즈와의 플레이오프 3차전에 선발 등판해 1⅔이닝 동안 3안타 1볼넷 2탈삼진 2실점으로 무너졌다.

자존심 회복을 꿈꿨지만, 2이닝 동안 5실점을 하면서 무너졌다. 5회와 6회에도 실점이 나온 가운데 7회초 5점을 몰아쳤다. 8회초 한 점 차까지 따라갔지만, 끝내 승리를 잡지 못했다.

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김영웅의 2안타와 구자욱의 홈런이 그나마 위안거리였다. 최원태에 이어서는 양창섭(1⅔이닝 무실점)-장찬희(2이닝 2실점)-임기영(⅓이닝 1실점)-김태훈(⅔이닝 무실점)-배찬승(1이닝 무실점)-사토시(⅓이닝 무실점)가 차례로 올라왔다.

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3일 수원KT위즈파크에서 열린 한국시리즈 1차전 KT와 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 김지찬을 반기고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

경기를 마친 뒤 박진만 삼성 감독은 "오늘 초반 최원태 교체 타이밍을 놓쳤다. 계속 끌려가다가 KT 필승조를 상대로 한 점 차까지 간 것이 소득이다. 앞으로 중후반 싸움이 되면 언제든 역전할 수 있는 분위기를 만들었다. 그런 부분에서 긍정적"이라고 했다. 박 감독은 "3-0에서 안현민 때 고민을 했다. 홈런을 맞은 게 후회가 된다"고 했다.

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박 감독은 이어 "내일 페덱이 들어간다. 플레이오프 때 순번이 있다. (원)태인이 안 나왔으니 내일까지 상황을 보려고 한다"고 했다.

다만, 최원태의 선발에 대해서는 부정적인 의견을 내비쳤다. 박 감독은 "최원태의 선발은 고민을 해봐야할 것 같다. 쉽지 않을 것 같다"고 이야기했다.

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6회와 7회 각각 교체됐던 강민호와 최형우에 대해서는 "(강)민호는 할 것 다 했다. 8-0에서 중간에 어떻게 나가야 했다. 형우가 빠졌지만, 성윤이가 중후반에 잘해서 긍정적"이라고 했다.

플레이오프에서 나오지 않다가 한국시리즈에 출격한 양창섭과 장찬희에 대해서는 "고민을 해봐야할 것 같지만, 둘 중에 한 명이 최원태 자리로 가야하지 않을까 싶다. (양)창섭이가 KT전에 강했다. 장찬희도 잘했던 만큼, 다음 최원태 자리에 고민을 해봐야할 것 같다"고 했다.

신인 장찬희에 대해서는 "2아웃 만루에서 김현수를 막아줬다. 위기에서 첫 한국시리즈, 포스트시즌 첫 경기인데 가장 압박감 있는 상황에서 잘 막아줬다. 그런 부분에서 어리지만 대담함을 가지고 있다. 공격적인 모습을 가지고 있어서 좋았다"고 했다.

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이날 삼성은 유독 파울 홈런이 많이 나왔다. 박 감독은 "(이)재현이가 그래도 파울 홈런 치고도 적시타를 쳐줬다. 홈런이 됐다면 좋았을 것 같다"고 했다.

비록 경기는 졌지만, 마지막 순간까지 물고 늘어진 건 남은 경기를 위한 소득이다. 박 감독은 "KT 필승조 나왔는데 공략을 했다. 우리 타자들이 상대 필승조가 나와도 칠 수 있다는 자신감이 생겼다"고 말했다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com