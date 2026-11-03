"최원태 선발, 더는 힘들다" 끝내 살려내지 못한 1년 전 가을기억, "'씩씩한' 장찬희, 'KT강점' 양창섭 대체 선발 고려"[KS1 현장]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 3회말 최원태가 마운드를 내려가고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]초반 선발 교체 타이밍에 대한 아쉬움은 남았지만, 끝까지 상대를 턱밑까지 쫓아간 타선의 저력과 필승조의 호투는 2차전 반격의 훌륭한 복선이 됐다.

삼성 라이온즈 박진만 감독이 1차전 패배 속에서도 긍정적인 요소로 희망을 찾으며 2차전 총력전을 선언했다.

삼성은 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 1차전 KT 위즈와의 원정 경기에서 선발 최원태의 조기 난조로 초반 주도권을 내준 끝에 7대8로 아쉽게 패했다.

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경기 후 박진만 감독의 표정에는 아쉬움과 함께 2차전을 향한 의지가 교차했다. 박 감독은 선발 최원태의 교체 시점에 대해 솔직하게 자책했다. 박 감독은 "최원태의 교체 타이밍을 놓쳤다. 3-0 상황 안현민 타석 때 투수를 바꿨어야 했는데, 거기서 투런 홈런을 맞으면서 초반 기세가 쏠렸다"고 아쉬워했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 KT 안현민에게 투런포를 허용한 삼성 선발 최원태가 마운드에서 내려오고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

플레이오프에 이어 실망스러운 피칭을 이어간 최원태에 대해 박 감독은 "다음 선발로 다시 내세우는 것은 들어가서 고민해 봐야겠지만 쉽지 않을 것 같다"며 "오늘 구원 등판해 호투한 양창섭이나 신인 장찬희 중 한 명을 선발 자리로 돌리는 방안을 적극 고려하고 있다. 창섭이가 KT전에 강했고, 찬희는 오늘 압박감이 큰 상황에서도 대담하게 잘 던졌다"고 설명했다.

1차전 패배 속에서도 삼성이 얻은 가장 큰 소득은 0-8로 뒤지던 경기를 7-8, 1점 차까지 턱밑 추격한 타선의 집념과 불펜의 안정감이었다.

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박 감독은 "3-8 상황에서 필승조를 투입해 8-7까지 쫓아간 것이 큰 소득이다. 경기를 중후반까지 끌고 가면서 언제든 역전할 수 있다는 분위기를 만든 점이 긍정적"이라며 "이재현의 적시타 등을 포함해 KT의 필승조를 상대로 타선이 충분히 칠 수 있다는 자신감을 얻은 경기였다"고 평가했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 3회말 KT 안현민이 삼성 최원태 상대 투런홈런을 날렸다. 하이파이브를 나누고 있는 안현민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

경기 중반 강민호와 최형우를 일찍 교체한 배경에 대해서는 "민호는 부상 속에서도 본인이 할 역할을 다 해줬고, 선두타자로 출루해야 할 상황에서 타격이 불편해 보여 대타를 냈다. 형우 대신 들어간 (김)성윤이가 잘해주면서 7점까지 쫓아갈 수 있었다. 체력 안배 차원도 겸했다"고 전했다.

이제 삼성의 시선은 4일 열리는 2차전으로 쏠린다. 에이스 페덱이 출격하는 경기. 완패할 상황에서 불펜 필승조를 두드리며 1점 차 맹추격을 한 만큼 분위기가 나쁘지 않다. 2차전 반격으로 1승1패 만 하고 대구로 가면 성공이다.

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박 감독은 "내일은 크리스 페덱이 선발로 나선다. 1차전에 원태인이 나오지 않았기 때문에 2차전 경기 상황에 따라 얼마든지 마운드에 올라갈 수 있다"라며 수원 원정 2차전 총력전을 예고했다.

비록 1차전 기선제압에는 실패했지만, KT 필승조를 사정없이 흔들며 턱밑까지 쫓아간 삼성의 '집념'이 2차전에서 에이스 페덱과 원태인의 투입으로 반전의 1승을 만들어낼 수 있을까.

2차전이 시리즈의 분수령이 될 전망이다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com