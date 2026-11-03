'8:0→8:7' 첫 경기 진땀 제대로 뺐다…그래도 이겼다, "로건 기용 실수, 조금의 방심도 안 된다" [KS1]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 승리한 KT 이강철 감독이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈가 우승 확률 73.8%를 잡았다.

KT는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 1차전에서 8대7로 승리했다. 역대 한국시리즈에서 1차전을 잡은 팀이 우승할 확률은 73.8%.

1회말 힐리어드의 2타점 적시타와 김상수의 1타점 안타로 3-0 리드를 잡은 KT는 3회말 안현민의 투런 홈런으로 5-0으로 달아났다.

Advertisement

5회말 한승택의 솔로 홈런과 6회말 김현수의 투런 홈런으로 8-0을 만들며 승기를 잡아가는 듯 했다. 그러나 7회초 5점을 내준 가운데 8회초에도 두 점을 주면서 한 점 차로 추격을 당했다.

박영현이 승리를 지켰다. 6-8로 맞선 8회초 1사 만루에서 좌익수 뜬공 뒤 폭투가 나와 한 점을 줬지만, 김현준을 좌익수 뜬공 처리했다.

Advertisement

9회초 한 점 차 마운드에 올라와 무실점으로 승리를 지켜냈다.

Advertisement

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. KT가 8대7로 승리했다. KT 이강철 감독과 선수들이 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

경기를 마친 뒤 이강철 KT 감독은 "큰 경기는 한 방이 중요하다. 방심한 건 아니지만, 조금의 방심도 안 된다는 걸 느꼈다"라며 "대니엘이 제 역할을 잘해줘서 공격력이 터졌다. 빠르게 공격력이 터졌고, 6점 째 나온 (한)승택의 홈런도 나왔다. 현수의 홈런은 긴장을 풀리게 한 것 같다. 끝까지 타이트한 경기를 했다"고 했다. 이어 "(박)영현이 4세이브 MVP라고 했는데 그 말을 하지 말아야 했나 싶다. 3세이브만 할 걸 그랬다"라며 "정말 잘해주고 좋은 경기해줬다"고 했다.

Advertisement

이 감독은 투수 교체를 두고 자책했다. 이 감독은 "로건보다는 (오)원석을 생각했는데 8점 차가 돼서 여유있게 쓸까하다가 미스가 됐다. 로건이 못 던진 건 아니지만 결과론으로 좋지 않았다"고 이야기했다.

이날 오원석도 ⅓이닝 동안 2안타 1볼넷 1실점을 하며 흔들렸다. 이 감독은 좌완투수 기용에 대해서는 "(전)용주를 써야하지 않을까 싶다. 또 (김)정운도 첫 경기였는데 잘 던졌다. 상대가 잘 쳤을 뿐"이라며 "첫 경기가 가장 힘든 게 투수 운용이다. 전부 좋아보인다. 그래도 오늘 투수가 많이 나가면서 정리가 돼서 긍정적"이라고 밝혔다.

Advertisement

1차전 기선제압에 성공한 KT는 4일 선발투수로 고영표를 예고했다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com