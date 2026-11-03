"셋 중 하나만 넘어갔더라면..." 박진만의 장탄식, 흐름 바꾼 '파울홈런→적시타' 쏟아진 칭찬 세례 [KS1 현장]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 7회초 2사 2,3루 삼성 이재현이 적시타를 날리고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]담장을 넘지 못한 3개의 파울홈런. 삼성 벤치와 응원석에 장탄식을 불렀지만, 이어진 청년 유격수의 집념의 적시타 한방은 시리즈 전체 흐름을 바꿨다.

양 팀 사령탑 모두에게도 강렬한 인상을 남겼다.

삼성 라이온즈는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 1차전 KT 위즈와의 원정 경기에서 초반 0-8 열세를 딛고 7-8 1점 차까지 바짝 추격하는 놀라운 뒷심을 보여줬다. 그 추격전의 가장 뜨거웠던 승부처는 단연 7회초 공격이었다.

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구자욱의 2점 홈런 등으로 3-8까지 쫓아간 7회초, 1사 2, 3루의 황금 찬스를 맞이했다. 교체출전한 김헌곤이 큼직한 파울홈런을 쏘아 올리며 야구장을 들썩이게 했으나 끝내 삼진으로 물러났다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회 KT 김정운 상대 2타점 적시타 날리고 있는 삼성 이재현. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

이어 타석에 들어선 유격수 이재현의 승부욕이 결실을 맺었다.

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이재현도 파울홈런을 쏘아 올리며 손동현을 마운드에서 끌어내렸다. KT는 불펜 에이스 김정운을 전격 투입 했지만, 또 한번 파울홈런을 날렸다.

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또 한번 삼진으로 물러나나 했지만, 이재현은 호락호락 물러나지 않았다.

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김정운의 낮은 체인지업을 기술적으로 당겨 2타점 좌중간 2타점 적시타를 터뜨리며 5-8로 바짝 추격했다.

경기 후 양 팀 감독의 시선은 모두 이 7회 세번의 파울홈런과 이재현의 타석으로 쏠렸다.

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3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 삼성 이재현이 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

삼성 박진만 감독은 경기 후 아쉬움을 숨기지 못했다.

박 감독은 "7회 김헌곤과 이재현이 쳐낸 파울홈런 3개 중 셋 중 하나만 담장 뒤로 넘어갔더라면 경기 양상과 분위기가 완전히 우리 쪽으로 뒤집혔을 텐데 너무 아쉽다"면서도 "파울홈런 이후에도 포기하지 않고 집중력을 발휘해 김정운을 상대로 2타점 적시타를 뽑아낸 재현이의 집념으로 KT 필승조를 공략할 수 있다는 자신감을 얻었다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

천신만고 끝 승리한 KT 이강철 감독 역시 이재현의 집념에 혀를 내둘렀다.

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이 감독은 "오늘 김정운을 가장 믿고 7회 위기 순간에 올렸다. 직구가 워낙 좋았는데 체인지업 승부를 하다가 이재현에게 적시타를 맞아 아쉬웠다"면서 "그 적시타만 안 맞았으면 훨씬 쉽게 갈 수 있는 경기였다. 이재현이 잘 쳤다"고 인정했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 9회초 이재현이 체크스윙 판정을 받자 박진만 감독이 비디오 판독을 요청하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

담장 바로 밖으로 떨어져 나가며 아쉬운 한탄을 자아낸 3개의 파울홈런과, 끝내 상대 불펜 핵심 카드를 공략한 이재현의 2타점 적시타.

1차전 패배 속에서도 턱밑까지 추격할 수 있는 발판을 마련한 이재현의 집중력이 삼성의 2차전 반격에 큰 희망을 안겼다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com