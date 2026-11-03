498SV 전설 내보내고, SSG 출신에 134억 베팅…DET 왜 'KBO 역수출 갓성비' 주목했나

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[스포츠조선 박상경 기자] SSG 랜더스 출신 드류 앤더슨이 내년에도 디트로이트 타이거스에서 뛴다.

MLB닷컴은 3일(이하 한국시각) '디트로이트가 켄리 잰슨에 대한 옵션 행사 대신 앤더슨을 잡았다'고 전했다. 디트로이트는 500세이브 달성에 불과 2개만을 남겨두고 있는 잰슨에게 1200만달러의 구단 옵션 행사 대신 200만달러 바이아웃을 택했다. 대신 앤더슨과의 1000만달러 구단 옵션을 택했다.

앤더슨은 KBO가 만들어낸 또 하나의 역수출 작품이다.

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2012년 메이저리그 드래프트 6라운드에 지명돼 프로 생활을 시작한 앤더슨은 2017년 필라델피아 필리스에서 빅리그에 데뷔했다. 이후 시카고 화이트삭스, 텍사스 레인저스에서 5시즌 간 빅리그 무대를 밟았지만, 19경기 44⅓이닝을 던진 게 전부였다. 앤더슨은 2022년 일본 프로야구(NPB) 히로시마 카프와 계약하며 아시아 무대에 진출했다. 2022~2023시즌 히로시마에서 두 시즌간 115이닝 7승5패2홀드, 평균자책점 3.05를 기록했다. 데뷔 첫 해에는 선발 역할을 맡았지만, 이듬해엔 불펜 소화가 더 많았다. SSG는 2024년 앤더슨과 계약했고, 그는 KBO리그 데뷔 첫 해 115⅔이닝 11승3패, 평균자책점 3.89로 가능성을 보였다. 지난해에는 171⅔이닝 12승7패, 평균자책점 2.25, 245탈삼진의 호성적을 냈다.

13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 3차전. SSG 앤더슨이 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.13/

디트로이트는 지난해 12월 앤더슨과 1년 700만달러 계약을 맺었다. 메이저리그에 복귀한 앤더슨은 올해 46경기(선발 11경기) 108이닝 5승7패2세이브, 평균자책점 3.67, 탈삼진 114개를 기록했다. 시즌 초반에는 주로 불펜에서 뛰었지만, 후반기 들어 선발 로테이션에 합류했다. 특히 마지막 9차례 등판에서 모두 선발로 나서 평균자책점 2.84를 기록하며 경쟁력을 보여줬다. MLB닷컴은 '디트로이트가 태릭 스쿠벌과 케이시 마이즈를 트레이드한 뒤 앤더슨이 선발 로테이션을 지키는 데 기여했다'고 평가했다.

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스콧 해리스 디트로이트 야구운영사장은 앤더슨 영입 성공에 만족감을 드러냈다. 해리스 사장은 "앤더슨을 데려온 것은 정말 자랑스럽게 생각한다. 사실 그를 평가하는 과정은 결코 쉽지 않았다"고 밝혔다. 그는 "한국에서 어떤 유형의 투수였는지를 평가해야 했다. 동시에 다른 공, 다른 환경, 다른 타자, 다른 일정 속에서 그의 구위가 어떻게 통할지도 판단해야 했다"며 "우리는 앤더슨의 직구 특성과 활용 방식을 고려하면 메이저리그에서도 경쟁력이 있을 것이라고 확신했다. 킥 체인지업도 강력한 무기가 될 것으로 봤다"고 덧붙였다.

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잰슨은 올해 50경기 4승6패22세이브, 평균자책점 3.20이었다. 표면적인 성적은 나쁘지 않았지만 세부 지표에서는 불안함을 드러냈다. 45이닝 동안 23개의 볼넷을 허용했고 홈런도 7개를 맞았다. 블론세이브는 6차례였다. 특히 허용한 홈런 가운데 4개가 끝내기 홈런이었다.

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디트로이트에 잔류한 앤더슨은 내년에도 선발 로테이션 경쟁을 이어갈 전망. KBO리그에서 만든 반등 계기를 살린 그가 빅리그에서 또 하나의 '역수출 신화'를 쓸지 주목된다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com