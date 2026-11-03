"김하성보다 못하다"던 노시환 평가, 대반전 조짐? "사토 놓친 팀은 노려볼 만" 美 깜짝 전망 나왔다

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[스포츠조선 박상경 기자] 노시환(한화 이글스)의 메이저리그 도전에 터닝 포인트가 만들어지는 걸까.

빅리그 FA시장 최대어로 꼽히는 사토 데루아키(한신 타이거스)의 행선지에 관심이 쏠리는 가운데, 노시환이 차선책으로 지목돼 관심이 쏠린다. 미국 블리처리포트는 3일(한국시각) '양키스는 전반적인 공격력 개편이 필요하다. 팀을 떠날 가능성이 높은 재즈 치좀 주니어와 트렌트 그리샴의 공백도 메워야 한다'며 '이미 높은 팀 연봉 총액을 감당하고 있다는 점을 고려하면 노시환은 사토보다 저렴한 비용으로 시도해 볼 만한 가치 있는 도박이 될 수 있다'고 평했다.

사토의 시장 가치는 정점을 찍고 있다. 앞서 미국 현지에서는 사토의 최소 포스팅 금액이 이정후가 2024년 샌프란시스코 자이언츠와 맺었던 6년 1억1300만달러 조건보다 높을 것으로 예상했다. 올해 센트럴리그 타격 부문 3관왕을 기록했고, 메이저리그 데뷔 시즌에서 각각 30홈런을 넘긴 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스), 오카모토 가즈마(토론토 블루제이스)와 비슷하거나 더 낫다는 평가가 이어진 결과다.

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3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 노시환이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

반면 노시환을 평가는 박했다. MLB닷컴이 앞서 내놓은 주목할 만한 FA 30인 명단에서 제외될 정도였다. KBO리그에서 보여준 장타력이 빅리그에서 통할지 뿐만 아니라 수비력에도 의문 부호를 붙였다.

블리처리포트는 올겨울 메이저리그 FA 시장에 3루수 자원이 많지 않다는 점에 주목했다. 같은 3루 자원인 사토를 두고 영입 경쟁이 벌어질 것이 뻔한 상황. 이 경쟁에서 밀린 팀이 노시환에게 눈을 돌릴 만하다는 것이다.

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구체적인 구단명도 거론됐다. 블리처리포트는 '세인트루이스는 3루수 보강이 절실하다. 노시환과 같은 선수에게 논리적인 행선지가 될 수 있다'고 설명했다. 또 '시애틀 매리너스는 3루수와 장타력 보강이 필요하다'며 노시환을 노려볼 만한 팀으로 꼽았다. LA 에인절스 역시 '새 구단주 체제에서 팬들에게 기대감을 줄 만한 선수가 필요하다. 노시환이 사토 만큼 큰 반향을 일으키지는 못하겠지만, 출발점은 될 수 있다'고 전망했다.

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15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

관건은 결국 수비다. 블리처리포트는 '노시환이 메이저리그에서 주전 3루수로 인정받을 수 있는지, 아니면 지명타자로 활용될 만한 공격력을 갖췄다고 평가받을지가 계약 규모에 영향을 미칠 수 있다'고 내다봤다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com