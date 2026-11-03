"괜히 4SV라고 해서" 사령탑의 사과…그런데 진짜 현실될수도? "다들 오래 쉰 저를 걱정했잖아요"

[수원=스포츠조선 이종서 기자] "3세이브라고 할 걸 괜히 4세이브라고 했다."
이강철 KT 위즈 감독은 지난 2일 한국시리즈 미디어데이에서 'MVP가 됐으면 좋을 선수'로 박영현을 꼽았다. "4세이브로 받았으면 좋겠다"는 말도 덧붙였다.
3일 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 1차전. 이 감독의 말은 예상치 못한 곳에서 현실이 되기 시작했다.
이날 KT는 삼성 선발투수 최원태를 완벽하게 공략하면서 5-0까지 점수를 벌렸다. 이후 추가점이 더해지면서 6회까지 8-0까지 벌어졌다.
그대로 KT가 경기를 가지고 가는 듯 했다. 그러나 불펜이 흔들렸다. 7회 선발 데이비스 대니얼이 안타 뒤 구자욱에게 투런포를 맞았다. 이후 르윈 디아즈의 안타까지 나왔고, 결국 투수를 교체했다.
로건 앨런이 나왔지만, 삼성의 연속 안타를 허용하면서 추가 실점이 이어졌다. 손동현과 김정운을 올리며 틀어막기에 나섰지만, 어느덧 점수는 5-8까지 좁혀졌다.
8회초 김정운이 박승규에게 볼넷을 내주면서 출루가 나왔다. 오원석을 올렸지만, 안타-삼진-안타로 한 점 차까지 좁혀졌다. 볼넷으로 1사 만루 위기.
8:0의 경기가 8:7로 좁혀지면서 결국 마무리투수 박영현까지 투입하게 됐다.
박영현은 류지혁을 좌익수 뜬공으로 처리했다. 희생플라이가 되나 싶었지만, 햄스트링 부상 여파가 있던 구자욱이었다. 쉽사리 승부를 걸지 못했고, 결국 아웃카운트만 올라갔다.
한숨 돌린 듯 했지만, 폭투가 나왔다. 구자욱이 홈을 밟으면서 한 점 차. 그러나 김현준을 좌익수 뜬공으로 잡아내면서 이닝을 끝냈다.
한 차례 고비를 넘긴 박영현은 이재현-전병우-박승규를 모두 슬라이더로 삼진 처리하며 승리를 지켰다. 1차전에서 첫 세이브를 챙긴 셈.
경기를 마친 뒤 "박영현에게 3세이브라고 할 걸 괜히 4세이브라고 해서 이렇게 된 것 같다"고 안도의 한숨을 내쉬었다.
박영현은 "경기를 마친 뒤 감독님께서 '3세이브라고 했어야 했는데 이렇게 막아줘서 고맙다'고 하시더라. 그런 걸 신경 쓰지는 않는데 하고싶은 걸 다 보여주자고 생각했다. 중요한 경기의 세이브를 해서 좋다. 이 흐름대로 남은 경기를 잘해서 우승했으면 좋겠다"고 이야기했다.
경기가 여유로웠지만, 준비는 철저하게 했다. 박영현은 "등판 루틴은 다했다. 6회부터 몸을 다 풀었다. 오늘 무조건 나간다고 해서 그만큼 준비도 그만큼 했다"라며 "(9회 삼진 3개는) 직구가 좋았는데 (한)승택이 형 사인을 믿고 던졌다. 슬라이더를 내더라. 슬라이더가 내가 봐도 좋았다. 계속 던져도 안 맞을 것 같더라"고 말했다.
폭투로 나온 실점은 아찔했던 순간. 박영현은 "전혀 그 상황을 예상하지 못했다. '망했다'고 생각이 들었다. 더 집중하자고 생각했다"고 말했다.
박영현은 4일 이상 쉴 경우 평균자책점이 4점대다. 박영현도 이 부분을 잘 알고 있었다. 오히려 첫 등판 세이브가 자신감을 심어줬다. 박영현은 "모두가 걱정하는 게 오래 쉬면 안 좋다는 것인데 내일은 더 좋은 컨디션으로 던질 것 같다. 또 하루 쉬는 만큼 대구에서도 더 좋은 피칭을 하겠다"고 각오를 다졌다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com