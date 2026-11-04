'6점 차' 외국인 전격 불펜 등판이라니…'KT 독한 승부수' 절반의 성공, 필승 의지는 엿봤다 [KS1]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회 아웃카운트 하나 잡고 마운드 내려오는 KT 로건. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회초 임무를 마친 로건이 마운드를 내려가고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈가 기선제압을 위해 독한 승부수를 띄웠다.

정규시즌을 1위로 마친 KT는 한국시리즈를 준비하면서 선발투수를 대거 불펜으로 돌렸다. 로건 앨런을 비롯해 오원석 배제성까지 불펜에서 대기하도록 했다. 데이비스 대니엘을 비롯해 고영표 소형준이 안정적으로 선발 역할을 하고, 4차전에서는 불펜 투수로 기용했던 로건, 오원석 배제성 중 한 명을 골라서 쓰겠다는 생각이었다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 1차전에서 데이비스 대니엘이 완벽하게 첫 테이프를 끊었다. 6회까지 안타 두 개만 허용하며 무실점으로 마운드를 지켰다. 투구수도 73개에 불과했던 만큼, 7회 등판은 당연했다.

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타선도 대니엘의 어깨를 가볍게 해줬다. 8점을 내면서 8-0으로 점수를 벌렸다.

여유있게 7회에 마운드에 올랐지만, 삼성 타선이 무서운 집중력을 발휘했다. 선두타자 박승규가 안타를 치고 나갔고, 구자욱이 투런 홈런을 쏘아올렸다. 6점 차. 디아즈의 안타까지 이어지면서 좀처럼 아웃카운트를 잡아내지 못했다. 6점의 여유가 있었지만, KT는 투수 교체를 단행했다. 대니엘은 6이닝 5안타(1홈런) 7탈삼진 2실점을 기록한 뒤 마운드를 내려왔다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 투구하는 KT 로건. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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KT가 승부수를 던졌다. 대니엘 이후 다시 한 번 외국인투수 로건 앨런을 올렸다. 로건은 올 시즌 17경기에 등판해 7승5패 평균자책점 3.59를 기록하며 선발 로테이션을 지켜왔다. 고영표 소형준 국내선발진이 안정적으로 돌아가고 있지만, 로건 역시 또 한 명의 선발 자원이다. 다만, 한국시리즈에서는 로건을 불펜 투수로 기용하겠다는 뜻을 밝히기도 했다.

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로건의 불펜행은 어느정도 예정된 수순이었지만, 점수가 6점 차로 넉넉했다. KT로서는 그야말로 '독한 승부수'를 띄운 셈이다.

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다만, 로건 불펜 카드는 성공으로 끝나지는 않았다. 김성윤이 안타를 친 가운데 김영웅의 내야 안타가 이어졌다. 무사 만루 위기. 류지혁이 2루수 땅볼을 치면서 3루 주자가 홈으로 들어왔다.

결국 로건의 역할은 여기까지였다. 손동현과 교체돼 마운드를 내려왔다.

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3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 7회 마운드에 오른 KT 김정운. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

삼성이 기세를 타면서 KT가 어렵게 경기를 풀어가게 됐다. 손동현은 2B2S에서 김헌곤에게 헛스윙을 이끌어냈다. 이재현과의 승부에서 1B1S가 되자 손동현을 내리고 김정운을 올렸다. 그러나 이재현은 김정운의 체인지업을 공략해 2타점 적시타를 만들어냈다. 점수는 3점 차. 김정운은 김도환을 3구 삼진 처리하면서 7회를 끝낼 수 있었다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com