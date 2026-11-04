'한화의 노시환' 혹독한 경쟁 예고! FA 시장 주목할 만한 타자 7인 명단 제외…'희망은 있다' 귀한 3루수+장타력 어필

3일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 연장 11회초 무사 1루 노시환이 최지강의 투구를 몸에 맞고 괴로워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.03/

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[스포츠조선 강우진 기자]이번 FA(자유계약선수) 시장에 나온 타자들이 예년같지 않다는 평가가 우세하지만, 노시환이 주목 받기에는 여전히 넘어야할 산이 많다. 노시환은 MLB닷컴이 주목하는 7명의 FA 타자 명단에 들지 못했다. 일본인 타자 사토 데루아키가 최상단에 이름을 올린 것과 비교된다.

'MLB닷컴'은 3일(한국시각) '이번 오프시즌 시장에는 애런 저지, 오타니 쇼헤이 등과 견줄만한 타자가 나오지는 않았다'면서도 '대신 올해 FA 시장에는 충분히 경쟁력있고, 매력적인 선수들이 여럿 포진해 있다'고 보도했다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

1위는 3루수 사토다. 무라카미 무네타카와 오카모토 가즈마에 이어 또 한 명의 일본산 거포가 메이저리그 진출을 앞두고 있다. 포스팅 시스템을 통해 메이저리그 구단들과 계약할 수 있도록 허용된 사토는 지난 시즌 타율 0.306, 39홈런, 106타점을 기록하며 일본프로야구(NPB) 타격 3관왕에 올랐다. 이번 명단에 포함된 선수 가운데 가장 높은 잠재력을 지닌 선수라는 평가가 나온다.

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2위도 일본 선수인 우익수 스즈키 세이야다. 메이저리그에 성공적으로 적응한 스즈키는 조용하지만 꾸준한 활약을 보여왔다. 그는 최근 4시즌 연속으로 20홈런 이상을 기록했다. 그는 2026시즌 수비에서도 상당한 발전을 이뤘다는 평가를 받는다.

3위는 좌익수 랜디 아로사레나다. 믿을 만한 파워와 스피드를 겸비한 선수 중 한 명이다. 그는 2026시즌에도 20홈런-20도루를 달성하며 6시즌 연속 20-20이라는 진기록을 세웠다. 이어 브랜든 로(2루수), 제이크 바우어스(1루수), 루이스 아라에스(2루수), 재즈 치좀 주니어(2루수) 순으로 순위가 높았다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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노시환은 아직까지 큰 주목을 받지는 못하고 있지만, 충분히 메이저리그 팀의 선택을 받을 가능성은 있다. 이번 FA 시장에 슬러거 비중이 높지 않고, 3루수 자원 또한 귀하다는 점이 호재로 평가된다. 앞서 언급한 야수 명단에도 사토를 제외하고는 3루수가 없다.

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또한 노시환의 타격 능력은 메이저리그에서도 통할 것으로 전망된다. 노시환은 지난 2019년 KBO리그에 데뷔했으며, 데뷔 후 4시즌 동안 주목할 만한 성적을 거뒀다. 최근 4시즌에는 확실한 한화 이글스의 스타가 됐다. 그는 2026시즌 한화에서 타율 0.283(505타수 143안타), 출루율 0.360, 장타율 0.505, 29홈런을 기록했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com