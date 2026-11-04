311억 QO 언감생심, 하지만 족쇄도 풀렸다? 'FA재수 대실패' 김하성, 극적 반등 기회 오나

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[스포츠조선 박상경 기자] 애초에 기대가 쉽지 않았다.

애틀랜타 브레이브스가 올 겨울 FA시장에 나서는 선수들에게 퀄리파잉 오퍼(QO)를 제시하지 않았다. MLB닷컴이 3일(한국시각) 전한 QO 명단에서 애틀랜타 소속 선수는 단 한 명도 포함되지 않았다. 애틀랜타에서는 김하성을 비롯해 마우리시오 두반, 타일러 말리, 라이셀 이글레시아스, 레인 토마스, 도미닉 스미스, 로디 텔레즈 등이다. 이들 중 누구도 QO를 제시받지 못했다.

올해 QO는 2315만달러다. 오는 18일까지 수락 여부를 결정해야 한다. 받아들이면 해당 금액을 받고 원소속 구단에서 2027시즌을 보낸다. 거절하면 FA 시장에서 다른 구단과 계약할 수 있다. 다만 QO를 거절한 선수가 다른 구단으로 이적할 경우 원소속 구단에는 드래프트 지명권 보상이 주어진다. 영입 구단에도 규정에 따른 불이익이 발생할 수 있다. FA중 QO를 받은 선수는 스즈키 세이야(시카고 컵스), 제이크 바우어스(밀워키 브루어스), 랜디 아로자레나(시애틀 매리너스) 등 8명이다.

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올 시즌 김하성의 성적으로 QO를 기대하기엔 무리였다. 지난해 후반기 성적을 토대로 1년 2000만달러 계약을 얻었지만, 51경기 타율 0.116(129타수 15안타) 0홈런 9타점, OPS(출루율+장타율) 0.359라는 커리어 로우 성적에 그쳤다. 기록만 놓고 보면 시즌 중 방출되지 않은 게 다행으로 여겨질 정도다. 포스트시즌 엔트리에 승선해 가을야구를 경험한 것조차 의외로 받아들여질 정도였다. 미국 현지에서는 애틀랜타가 일찌감치 김하성과 결별할 것으로 예상됐고, 실제로 그렇게 됐다.

이럼에도 일각에선 김하성의 극적 생존 가능성을 거론하고 있다. 애틀랜타 시절보다 크게 내려갈 몸값이 가장 큰 강점으로 여겨지고 있다. 최근 두 시즌 간 부상으로 어려움을 겪었으나, 컨디션을 회복한다면 샌디에이고 시절이던 2023년 유틸리티 부문 골드글러브를 차지할 정도로 인정 받은 수비력을 보여줄 수 있을 것이란 기대감 때문이다. 유격수 뎁스가 부족한 팀들이 김하성에게 관심을 보일 것이라는 전망도 나오고 있다. 결국 몸값이나 별도의 보상에 대한 부담 없이 '긁어보는 복권' 차원에서라도 김하성을 찾는 팀이 나올 수 있다는 것이다.

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지난해 다년 계약 오퍼를 거절하고 애틀랜타와 동행으로 'FA재수'를 택한 김하성은 이제 생존을 걱정해야 할 처지에 내몰렸다. 하지만 변화무쌍한 FA시장의 특성상, 문이 닫히기 전까지 속단은 금물이다. 과연 김하성이 극적 반등이라는 결말을 맞이할 지 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com