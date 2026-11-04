'노시환 D- 등급' 꼴찌 대충격! "사토에 훨씬 못 미치는 선수" 악평…'토론토에 어울려' 日선수들은 대체로 호평

2020 KBO리그 한화 이글스와 NC 다이노스의 경기가 23일 대전 한화생명이글스파크에서 열렸다. 6회말 1사 한화 노시환이 투구에 맞은 뒤 고통을 호소하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2020.10.23/

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[스포츠조선 강우진 기자]노시환이 이번에 포스팅된 일본 선수들과 함께 토론토 블루제이스에 적합한 선수인지 평가를 받았다. 4명 중 노시환은 가장 낮은 등급을 받았다.

'스포츠 일러스트레이티드'는 3일(한국시각) '사토 데루아키는 이번에 포스팅된 4명의 선수 가운데 가장 주목받는 선수다'며 '일본프로야구(NPB) 출신 3명과 KBO 리그 출신 1명으로 구성된 명단에서 가장 큰 관심을 받고 있다'고 보도했다.

토론토는 지난해 일본 출신 3루수 오카모토 가즈마를 영입하며 큰 성공을 거뒀다. 오카모토는 팀의 핵심 거포로 자리 잡았다. 오카모토의 활약은 일본인 선수에 대한 구단 내 인식을 긍정적으로 만들고 있다.

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매체는 사토를 토론토에 가장 잘 어울리는 선수로 평가했다. 그에게 팀 적합도 등급으로 A-를 매겼다. 사토는 센트럴리그 한신 타이거스에서 지난 시즌 타율 0.306, 39홈런, 106타점을 기록했다. 사토는 장타력을 갖춘 타자로 이번 FA 시장에서 가장 주목 받는 타자다.

투수 다이라 가이마는 적합도 B+를 받았다. 매우 위력적인 구위를 갖춘 투수이며, FA 시장에서 타릭 스쿠벌 다음으로 뛰어난 선수로도 평가된다. 그는 2026시즌 선발 로테이션으로 복귀한 뒤 23경기에서 평균자책점 1.36, WHIP 0.96을 기록하며 NPB 전체 평균자책점 1위에 올랐다.

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투수 이토 히로미는 C+라는 성적표를 받았다. 그는 최근 2시즌 동안 각각 196⅔이닝과 172⅔이닝을 소화하는 등 훌륭한 이닝 소화력을 보이고 있다. 토론토의 5선발로 적합한 선택지일 수 있다는 평가가 나온다. 하지만 그의 패스트볼 평균 구속이 시속 92마일(약 148km) 수준이라는 점이 걸림돌이다. 일부 관계자들은 그가 메이저리그에서는 선발보다 불펜 투수에 더 적합하다고 보고 있다.

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2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

노시환은 안타깝게도 가장 낮은 등급인 D-를 받았다.

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매체는 '노시환 영입에 반대한다. 그의 최적 포지션은 3루수지만, 수비를 그다지 잘하지 못한다'며 '그는 KBO에서 25%가 넘는 삼진율을 기록했다. 이는 리그 평균보다 높은 수치다'고 지적했다. 이어 '노시환은 단순히 사토보다 한 단계 낮은 선수가 아니다'며 '사토에 훨씬 못 미치는 선수다'고 덧붙였다.

결국 토론토가 노시환에게 투자하는 것이 낭비라는 게 매체의 주장이다. 노시환이 장타력을 갖추고 있지만, 삼진이 많다면 좋은 타자가 아니라고 강조하고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com