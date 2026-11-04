"최원태 대신 고려 중" 진작 선발 쓸걸, 첫 가을야구가 KS, 믿을 수 없이 담대한 루키, 삼성의 10년 미래다[KS]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 5회말 KT 한승택이 삼성 장찬희를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드 돌고 있는 한승택. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자] 0-5로 끌려가던 4회 말 2사 만루 가을야구 최고 루타 신기록을 세운 KT 위즈 베테랑 김현수 타석.

압박감이 심한 순간, 삼성 벤치의 선택은 장찬희였다.

마운드에 오른 고졸 신인은 도망가는 피칭 없이 씩씩하게 자기 공을 뿌렸다. 한국시리즈 1차전 아쉬운 패배 속에서도 삼성 라이온즈가 발견한 찬란한 보석 같은 존재감이었다.

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장찬희는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 2026 KBO 한국시리즈 1차전 KT 위즈전에서 팀의 세 번째 투수로 구원 등판, 2이닝 32구 2안타(1피홈런) 2실점을 기록했다.

가을 야구 데뷔전이자 가장 큰 무대, 한국시리즈 첫 등판이라고는 믿기지 않는 담대함이었다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 삼성 장찬희가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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0-5로 뒤진 4회 말 2사 만루 위기에서 선발 양창섭을 구원해 등판한 장찬희는 이날 홈런 포함, 2안타를 터뜨리며 절정의 타격감을 자랑한 김현수를 상대했다. 전혀 주눅 들지 않고 3구만에 과감하게 포크볼을 떨어뜨려 유격수 땅볼로 처리하고 이닝을 마쳤다. 양창섭의 실점을 막은 호투.

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5회에도 마운드를 지킨 장찬희는 2사 후 한승택에게 던진 초구 포크볼이 실투가 되며 솔로홈런을 맞았다. 볼카운트를 잡으러 무심히 들어간 볼이 실투가 됐다.

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6회도 2사까지 순조롭게 잡았다. 힐리어드에게 내야안타를 허용한 직후 최일언 투수코치가 마운드에 올랐다. 공을 달라고 손짓하자 표정 하나 변하지 않고 덤덤하게 공을 넘겨준 뒤 마운드를 내려왔다. 교체된 임기영이 김현수에게 투런 홈런을 맞아 장찬희의 실점은 2점으로 기록됐지만, 장찬희의 징검다리 호투로 삼성은 후반 7대8 간담이 서늘한 추격전을 펼칠 수 있었다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 6회 삼성 장찬희가 마운드에서 내려오고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

박진만 감독 역시 경기 후 장찬희에 대해 "가을야구 첫 게임에 투아웃 만루라는 압박감 있는 상황에서 잘 막아줬다. 어리지만 담대함을 가진 선수"라며 "아쉽게 투아웃 이후 홈런을 맞았지만, '위기 상황에서는 너무 쉽게 들어가면 안 되겠구나' 하는 것을 스스로 느꼈을 것이다. 플레이오프에서 안 던진 투수 중 단연 괜찮았다"고 칭찬했다.

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박진만 감독은 가을야구 2경기 연속 조기강판하며 부진했던 최원태를 대신할 선발 투수로 양창섭과 함께 장찬희를 꼽았다. 박 감독은 "최원태 자리에 고민이 많은데, KT전에 강했던 양창섭이나, 오늘 씩씩하게 잘 던진 장찬희 중 한 명을 선발로 올리는 방안을 두고 고민해 보겠다"고 밝혀 장찬희의 선발 기용 가능성을 열어두었다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 6회 삼성 장찬희가 마운드에서 내려오고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

플레이오프 때부터 한국시리즈까지 2경기 연속 이어진 최원태의 선발 조기강판. '차라리 장찬희에게 선발 기회를 줬다면 어땠을까' 하는 아쉬움이 생길 정도로 루키 장찬희의 존재감은 강렬했다.

홈런을 맞을지언정 그 어떤 상황에서도 흔들림 없이 자기 공을 뿌릴 수 있는 보기 드문 신인투수. 앞으로 얼마나 더 큰 성장을 보게될까. 첫 가을야구, 비록 미약한 시작일지 모르지만 창대한 끌을 기대하기 충분한 모습이었다. 어쩌면 그 창대함을 이번 한국시리즈에서 일찌감치 증명해낼 지도 모르겠다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com