"강정호 이후 아무도 없었는데…" 분위기 심상치 않은 노시환, 영입 간절한 팀 있다

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회초 1사 2루 노시환이 추격의 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[스포츠조선 나유리 기자]본격적으로 메이저리그 포스팅 절차를 밟게 된 한화 이글스 노시환. 현지 언론에서도 관심을 받기 시작했는데, 피츠버그 파이어리츠가 유력 후보로 떠올랐다.

한화 구단이 KBO를 통해 내야수 노시환에 대한 메이저리그 포스팅 절차를 시작했으며, 노시환은 지난 1일(이하 한국시각)부터 30일간 메이저리그 30개 구단과 자유로운 협상이 가능하다.

현재 노사 갈등으로 인해 메이저리그 직장 폐쇄 가능성이 언급되는 가운데, 노시환은 단체 협약이 만료되는 12월 2일까지 계약을 체결해야 하는 상황이다. 어차피 30일간의 협상 기한이 존재하는 것을 감안했을때, 이전까지 무조건 결론이 나기 때문에 노시환의 계약 자체는 직장 폐쇄에 직접 영향을 받지는 않을 것으로 보인다.

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노시환이 메이저리그 구단과 계약을 할 경우, 한미 협정에 따라 한화 구단은 포스팅비를 받게 된다. 계약을 하지 못할 경우 한화로 복귀해 지난 2월에 체결했던 최대 11년, 최대 307억원의 비FA 다년 계약이 실행된다. 한화 구단은 당시 계약 내용에 대해 세부 발표를 하지 않았다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

노시환이 포스팅에 나서자 미국 언론에서도 주목을 시작했다. 장타력이 있지만 삼진율이 높고, 3루 수비를 볼 수 있지만 메이저리그 기준으로 수비에 대한 혹평도 존재하는 상황. 여기에 일본프로야구(NPB) 리그 MVP 출신이자 일본의 김도영과 비슷한 유형인 3루수 사토 테루아키도 포스팅을 통해 메이저리그 도전에 나선 상황이라, 상대적으로 노시환이 낮은 평가를 받고 있다. 하지만 반대로 생각하면, 사토 영입을 원하는 일부 구단들이 계획 달성에 실패할 경우 노시환을 더 낮은 가격에 영입해 대체가 가능하다는 뜻도 된다.

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일단 가능성이 있는 곳으로 꼽히는 팀이 피츠버그 파이어리츠다. 피츠버그는 현재 3루의 주인이 마땅치 않다. 지난해 케브라이언 헤이즈를 트레이드 시켰고, 올해 닉 곤잘레스는 수비에서, 제러드 트리올로는 공격에서 약점을 보인 상황. 이번 겨울 3루수 보강이 절실하다고 평가받는다.

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'SI'는 노시환에 대해 "그는 최근 5시즌간 20개 이상의 홈런을 기록했기 때문에 피츠버그에게 필요한 강력한 우타 파워히터"라면서 "피츠버그는 장기적으로 3루에 마땅한 선택지가 없는데, 노시환이 그 자리를 채워줄 수 있을 것"이라고 했다.

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이어 "피츠버그는 2014년 한국 출신 강정호를 영입한 이후 대형 국제 계약을 체결하지 않았다. 강정호 역시 3루수로 활약했다"면서 "노시환은 피츠버그의 차세대 3루수가 될 수 있으며, 2015년 이후 처음으로 팀을 포스트시즌으로 이끌 큰 역할을 해낼 수 있다"고 매우 긍정적으로 전망했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com