"뭔가 잘못됐는데요?" FA 대어급 관심받은 상무 전역자, 눈물은 없다[가고시마 인터뷰]

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 전의산이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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[가고시마(일본)=스포츠조선 나유리 기자]"대체 제가 뭐라고, 제대했는데 이렇게까지 관심을 주시나. 큰일났다. 어떡하지? 이런 걱정을 했었어요."

수비 실책 이후 눈물을 훔치던 어린 유망주는 이제 든든한 캠프 주장이 됐다. 상무에서 한단계 성장해 돌아온 전의산이 내년 본격 도전장을 내밀었다.

현재 일본 가고시마 사쓰마센다이에서 진행 중인 SSG 랜더스의 마무리 캠프. 내야수 전의산은 캠프 주장을 맡았다. 더 나이가 많은 선배들도 있지만, 이숭용 감독이 전의산에게 주장을 맡겼고 밝고 활기차게 팀 분위기를 이끌고 있다. 전의산은 "저보다는 (홍)대인이가 내야수 조장으로 (김)요셉이나 이런 친구들을 다 챙기면서 거의 주장 역할을 하고 있고, 외야에서는 (임)근우형이 전부 다 챙겨준다. 스케줄 나오면 전달하는 것말고 딱히 제가 하는건 없다"며 쑥스러워했다.

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하지만 훈련하는 전의산을 멀찍이 지켜보고 있던 이숭용 감독은 "상무에 다녀와서 정말 많이 좋아졌다. 2년간 상무에서 한 것들을 잊지 않고 유지하기 위해 노력하는 모습이 보인다. 성격도 더 밝아지고, 넉살도 생겨서 좋다. 앞으로 더 잘해낼 것 같다는 기대가 생긴다"며 흐뭇하게 이야기했다.

1군 데뷔 시즌 77경기에서 13홈런을 치며 혜성처럼 등장했지만, 이후 2년간은 고민과 고난의 시간이었다. 쉽게 크는 유망주는 없었다. 공수 모두 부침을 겪는 와중에 고명준과의 주전 1루수 경쟁에서 한발 뒤처지면서, 상무 입대를 택했다. 그리고 올해 6월 복귀해 86경기를 뛰며 타율 2할4푼8리 13홈런 53타점을 기록했다. 절반의 성공이었다. 특히 고명준이 부상으로 빠진 가운데, 전의산이 없었다면 더욱 위태로웠을 것이다. 또 하필 팀이 최악의 연패를 거듭하며 추락 중이던 시점에 전의산의 복귀가 이뤄졌다.

일본 가고시마 마무리캠프에서 수비 훈련하는 전의산. 사진=SSG 랜더스

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전의산은 "솔직히 이렇게 관심을 받을 줄 몰랐다. 제가 뭐라고 이렇게까지 관심을 받나 싶었다. 거의 FA 선수로 온 줄 알았다. 처음에는 제대 생각에 설??? 그런데 팬분들이 엄청난 관심을 가져주셔서, 그때부터 '이거 잘못됐다. 큰일났다' 싶어서 걱정이되기 시작했다. 이렇게 관심 받을 선수가 아닌데"라고 돌아보며 웃었다.

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상무에서 보낸 시간은 야구선수 전의산을 더욱 단단하게 만들어줬다. 수비 실책이 반복되자 눈물을 훔치기도 했던 그는 이제 훨씬 더 안정적인 1루수로 성장했다. 전의산은 "야구선수라면 노력은 당연한거다. 다만 제가 지금까지 야구를 하면서 풀타임을 한번도 뛰어본 적이 없었다. 하지만 상무에서 처음으로 2군 풀타임을 뛰면서 수비가 많이 늘었다. 다만 복귀 하자마자 KT랑 경기를 하는데 샘 힐리어드 선수의 타구를 '알까기' 했는데, 그때 다시 흔들릴 뻔 했다. 1군 타자들은 확실히 2군보다 힘도 있고, 아직 내가 정말 잘하는 수비가 아니구나 라는 생각으로 (조)동찬 코치님, (김)성현 코치님이 더 푸시를 해주셔서 스타트부터 다시 하니까 자신감으로 연결돼서 수비가 조금 늘은 것 같다. 진짜 조금"이라고 돌아봤다.

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박치왕 감독을 비롯한 상무 코칭스태프에게 고마움도 전했다. 전의산은 "잘먹고, 잘자고 또 상무에서는 당근보다 채찍을 많이 주셨다. 당근을 받으면 사람이 나태해지는데, 채찍을 받으면 더 잘하려고 하게 된다. 거기서 성숙해졌다고 생각한다"면서 "군대에서 사람이 바뀐다는데, 저는 조금 바뀐 것 같다. 정말 많은 도움을 받았다"며 감사 인사를 했다.

전의산은 현재 마무리캠프에서 포수 수비 훈련까지 소화하고 있다. 경남고 시절 포수였기에 낯설지는 않지만 프로에 와서는 처음이다. 다만 포수로 포지션을 전향하는 것은 아니고, 여전히 1루를 메인으로 하되 경기 상황에 따라 제 3의 포수로도 나갈 수 있게끔 '만약'을 대비하는 훈련이다. 그러나 확실히 경력자인만큼 공받는 자세가 나온다.

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사진=SSG 랜더스

전의산은 "턴에 한번 정도만 하고 있는데, 확실히 어렵다. 긴장을 안하면 공한테 맞을 수도 있겠다는 생각을 하고 있다"며 "이렇게 해야 재밌다. 솔직히 포수로 주전 뛰는 것은 꿈도 못꾸고, 혹시나 만약에 이게 주가 된다면 스트레스 받을 것 같다. 이정도만 하면 긍정적이다. 야구가 안될때 포수에 대한 생각이 나기도 했지만, 지금 1루로 뛰니까 제가 경기라도 뛰는거지 포수였으면 못나갔을 것"이라고 냉정한 자기 평가를 내렸다.

마무리캠프에서 아침부터 저녁 먹기 직전까지 쉼 없이 이어지는 훈련 스케줄을 소화하고 있는 전의산. 그러나 내년에도 계속 경쟁은 이어진다. 고명준과의 선의의 경쟁 그리고 스타팅 경쟁 역시 계속 해야하는 상황이다.

전의산은 "아직도 제 자리는 없다. 올해도 반 시즌 뛰었을 뿐이고, 명준이보다는 제가 보여준 게 없다. 그래서 제가 좀 더 잘해야 한다. 둘 다 잘해서 같이 올라가는 그림이 정말 좋은데 마냥 쉽지는 않을 것이다. 그러니까 저도 잘하고, 명준이도 잘해야 한다"면서 "저는 솔직히 지금 이 기회가 흔치 않다고 생각한다. 군대에서 간절함을 많이 배웠다. 어릴 때는 기회가 당연하다고 생각했는데, 제대하고 이제 나이도 있으니 마냥 당연하지는 않더라. 지금까지는 운 좋게 기회를 받았고, 올해 조금은 잡았다면 내년에는 또 그 기회가 당연한 게 아니다. 처음부터 시작해야 한다. 지금 이 기회를 또 날리고 싶지는 않다"고 굳게 결심했다.

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가고시마(일본)=나유리 기자 youll@sportschosun.com