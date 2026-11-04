누가 6720억 줄래? LA-뉴욕-시카고 움직임 포착! 빅마켓 3구단 혈투, '보상 없는' 스쿠벌 쟁탈전

LA 다저스 태릭 스쿠벌이 지난달 4일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 애틀래타 브레이브스와의 디비전시리즈 1차전에 선발등판해 투구를 하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]FA 최대어 태릭 스쿠벌을 향한 빅마켓 구단들의 '입질'이 본격화하고 있다.

구단들 대부분은 오는 12월 2일(이하 한국시각)까지 새 노사단체협약(CBA)이 합의될 가능성이 희박해 락아웃(직장폐쇄)이 발동된다는 점을 감안해 그 이전 굵직한 FA들과 적극적으로 협상에 나선다는 전략이다.

스쿠벌은 원소속팀 LA 다저스를 비롯해 뉴욕 메츠, 시카고 컵스가 우선 뛰어든 모양새다.

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다저스는 지난 8월 초 디트로이트 타이거스에서 스쿠벌을 데려올 때 투수 라이언 리버, 외야수 자이어 호프, 투수 브래디 스미스 등 유망주 3명을 내줬다. 트레이드 비용 자체가 스쿠벌을 잡아야 하는 이유다. 게다가 스쿠벌은 시즌 중 이적해 퀄리파잉 오퍼(QO)가 발생하는 FA가 아니다. 즉 다른 팀에 빼앗겨도 다저스는 드래프트 지명권을 받지 못한다. 재계약에 실패할 경우 손해가 이만저만이 아니다.

팀 선발진 상황도 썩 좋은 편이 아니다. 야마모토 요시노부를 제외하면 불안 요소가 많다. 타일러 글래스나우와 블레이크 스넬은 매년 부상에 시달려왔다. 내년이라고 달라질 것은 없다. 오타니 쇼헤이는 나이가 들어감에 따라 투타 겸업 한계를 드러내고 있다. 올해도 무릎과 이두근 부상을 입어 후반기와 포스트시즌서 제몫을 하지 못했다. 사사키 로키는 아직 믿을 만한 선발투수가 아니다.

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스쿠벌은 이같은 불안 요소를 한꺼번에 해결해 줄 에이스다.

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태릭 스쿠벌이 지난달 4일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 애틀래타 브레이브스와의 디비전시리즈 1차전에 선발등판해 투구를 하고 있다. AFP연합뉴스

메츠의 경우 선발진 보강, 특히 에이스 영입이 시급하다. 올해 1선발 노릇을 한 투수는 25살 우완 놀란 맥클린이었다. 그는 31경기에서 179⅔이닝을 던져 12승10패, 평균자책점 3.16을 마크했다.

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밀워키 브루어스에서 데려왔던 프레디 페랄타는 지난 여름 탬파베이 레이스로 트레이드했다. 클레이 홈즈와 데이비드 피터슨도 시즌 중 컵스로 보내버렸다. 션 머나이아, 센가 고다이 등 베테랑 선발들은 부상에 시달렸다. 올해 메츠가 선발로 내세운 투수는 17명에 달한다.

특히 메츠는 3루수 보 비??이 옵트아웃 권리를 포기하면서 팀에 잔류하게 됐다. 타선 보강 필요성이 사라진 것이다. 따라서 스쿠벌에 집중할 수 있는 여력이 자연스럽게 마련됐다.

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컵스의 경우 선발진이 붕괴됐다. 케빈 가우스먼, 이마나가 쇼타, 홈즈, 피터슨, 매튜 보이드, 콜린 레이 등 6명의 붙박이 선발들이 FA 시장에 나갔다.

ESPN 제프 파산 기자는 '컵스는 스쿠벌을 간절히 원하고 있다(badly want)'며 '그러나 예상 비용이 3억달러는 물론 4억달러를 넘어설 수도 있어 기꺼이 투자할 수 있을 지에 대해서는 회의적인 의견이 존재한다'고 전했다.

칼럼니스트 짐 보든은 태릭 스쿠벌이 최대 5억달러에 이르는 메가톤급 계약을 할 것으로 내다보고 있다. AP연합뉴스

사실 뉴욕 양키스도 스쿠벌에 관심을 갖고 있다. ESPN 카일리 맥다니엘 기자는 '양키스도 스쿠벌에 투자할 것으로 본다'면서 '양키스는 이미 로테이션이 꽉 차있지만, 스쿠벌을 데려와 잉여 자원을 트레이드해 다른 포지션을 보강할 수 있다'고 내다봤다. 양키스는 게릿 콜, 맥스 프리드, 카를로스 로돈, 캠 슐리틀러, 윌 워렌, 라이언 웨더스 등 6명의 붙박이 선발투수들 보유하고 있다.

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맥 다니엘 기자는 샌디에이고 파드리스, LA 에인절스, 시카고 화이트삭스도 복병으로 등장할 수 있다고 전했다.

2024년, 2025년 연속으로 AL 사이영상을 수상한 스쿠벌은 올해 디트로이트 타이거스와 LA 다저스에서 26경기에 선발등판해 158⅔이닝을 던져 12승7패, 평균자책점 2.72, 186탈삼진, WHIP 0.96을 마크했다. 최근 3년간 546이닝 동안 평균자책점 2.42를 기록했다. 같은 기간 평균자책점 부문서 크리스 세일(2.36)에 이어 2위다.

단장 출신 칼럼니스트 짐 보든은 스쿠벌의 몸값에 대해 '계약기간에 따라 결정되겠지만 3억5000만(4704억원)~5억달러(6720억원) 범위'라며 '그는 메이저리그 역사상 AAV와 총액에서 가장 많은 돈을 받는 투수가 될 것'이라고 예상했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com