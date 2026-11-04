'30홈런-100타점 확실한가' 주장까지 시킬 기세...'제2의 이대호' 정말 알을 깨고 나온 거 맞겠지

11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회초 2사 만루 롯데 한동희가 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

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[스포츠조선 김용 기자] 이제 정말 알을 깨고 나온 것일까.

롯데 자이언츠가 완전히 새로운 팀으로 탈바꿈하고 있다. 김태형 감독과 이별을 선택한 후, 우승 감독이자 수비 달인 이동욱 감독을 선임했다. 단장도 스타 플레이어 출신 이택근 단장을 선택했다. 이 단장은 2군과 육성에 초점을 맞추겠다며 의욕을 불태우고 있다. 좀처럼 내부에서 발굴한 스타가 없었던 롯데에 반가운 소식이다.

하지만 롯데는 언제나 '윈 나우'를 외치는 팀. 당장의 결과도 중요하다. 그런 가운데 팀의 새로운 4번타자로 자리를 잡은 한동희가 내년 시즌 어떤 모습을 보여줄지에 관심이 쏠릴 수밖에 없다.

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한동희는 롯데가 2018년 1차지명을 한 초대형 유망주였다. 이대호와 같은 경남고 출신이라 '제2의 이대호' 닉네임을 얻으며 화려하게 프로에 입성했다. 장타력을 갖춘 3루 유망주였다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 롯데 한동희가 훈련을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

하지만 프로 생활은 녹록지 않았다. 토종 거포가 절실했던 롯데는 데뷔 때부터 한동희에게 많은 기회를 줬다. 하지만 터지지 않았다. 힘은 좋았다. 그러나 프로 선배들의 변화구 공략을 이겨내지 못했다. 수비도 문제였다. 프로 주전급으로 뛰기에는 부족한 부분이 많았다.

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2020, 2021 시즌 연속으로 17홈런을 때려내며 '이제 터지나' 했는데 2023 시즌 바로 추락했다. 결국 상무에서 군 복무를 마쳤고, 올해가 복귀 시즌이었다.

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상무에서 퓨처스리그를 맹폭하며 또 기대감을 키워줬다. 하지만 4월 한 달 홈런 없이 타율 2할4푼1리. '도로아미타불'인가 하던 5월 반전이 기다리고 있었다. 잠실 두산 베어스와의 3연전이었는데 2경기 연속 초대형 홈런포를 때려내며 뭔가 깨달은 듯한 인상을 주더니, 이어진 한화 이글스전까지 3경기 연속 대포를 터뜨렸다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 한동희가 타격 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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안타까웠던 건 그렇게 페이스가 좋았을 때 생각지 못했던 옆구리 부상으로 이탈해 안타까움을 자아냈으나, 2보 전진을 위한 1보 후퇴였다. 붙박이 4번으로 기회를 받기 시작하니 7월 타율 3할4푼7리 5홈런을 터뜨렸다. 8월 6홈런, 9월 7홈런을 치며 리그에서 가장 무서운 타자 중 한 명으로 발돋움했다. 올시즌 109경기 타율 3할6리 25홈런 81타점을 기록하며 내년 3할-30홈런-100타점을 기대케 했다. 단순히 홈런, 타점이 많은 걸 넘어 타율까지 3할을 넘겼으니 이보다 더 완벽할 수는 없었다.

이 신임 감독은 수비 불안 지적에도 벌써부터 한동희를 주전 3루수라고 점찍었다. 여기에 주장까지 시킬 기세다. 이정도 방망이 성적이면, 어느 포지션이라도 수비 불안을 감수하고 주전으로 뛰게 하는 게 당연하다.

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11일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회초 2사 만루 롯데 한동희가 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.11/

중요한 건 내년 시즌이 한동희에게 정말 중요한 승부처 시즌이 될 것이라는 점이다. 갑자기 야구에 눈을 뜨고, 감을 잡았다는 듯 좋은 활약을 하다 사라지는 선수가 부지기수였다. 선수가 정말 확실한 간판 스타가 될 수 있는지는, 최소 3년 이상 꾸준한 성적을 낼 때 판가름할 수 있다. 내년 한동희에 대한 상대 견제가 더 심해지면 심해졌지, 쉽게 승부하는 팀이 많지 않을 것이다. 그 어려움을 극복해야 '슈퍼스타'로 발돋움할 수 있다.

한동희가 30홈런-100타점 시즌을 만들어준다면 이 감독도 부임 첫 해부터 가을야구를 노려볼 수 있을 것이다. 레이예스가 재계약을 한다고 쳤을 때 200개 넘는 안타를 때린 선수 뒤에 한동희가 해결을 해주면, 그 어느팀보다 막강한 중심 타선을 구축하 ㄹ수 있다. 하지만 그 믿음의 결과가 예상과 다르게 나온다면, 가시밭길을 걸을 수도 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com