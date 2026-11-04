양키스에 "선수들 이기적이다" 망언 내뱉더니 고개숙인 밀워키 감독, "바워스 돈많은 팀으로 갈까 해서"

팻 머피 밀워키 브루어스 감독이 지난달 29일(한국시각) 트로피카나필드에서 열린 월드시리즈 5차전에서 탬파베이 레이스를 꺾고 우승을 확정한 뒤 열린 세리머니 도중 활짝 웃고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]월드시리즈 우승 직후 뉴욕 양키스를 비하하는 말을 내뱉어 논란을 일으킨 팻 머피 밀워키 브루어스 감독이 양키스를 향해 공개 사과했다.

머피 감독은 지난달 29일(이하 한국시각) 트로피카나필드에서 열린 탬파베이 레이스와이 월드시리즈 5차전을 4대1로 이기고 밀워키의 창단 첫 우승을 확정한 뒤 1루수 제이크 바워스와 기쁨을 주고받는 과정에서 이같이 말했다.

"양키스 같은 팀은 개판(that horses)이야. 선수들이 전부 자기들만 위해 경기를 한단 말이지."

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머피 감독은 당시 누군가의 카메라에 잡힌 이 장면이 지난 며칠 동안 온라인을 통해 확산돼 파장이 커지자 4일 현지 언론 뉴욕포스트 팟캐스트 '더 쇼(The Show)'에 출연해 "내가 했던 말이 공개되자마자 브라이언 캐시먼(양키스 단장)에 전화해 미안하다고 했다. 바워스와 대화할 때 마이크가 켜져 있는 줄 몰랐다"며 "올해 양키스에 대해 말하려던 게 아니었다. 그저 돈이 많아 비싼 선수들을 사오는 팀들을 언급했을 뿐"이라고 말했다.

올시즌 양키스를 특정해서 한 말은 아니었다는 얘기다.

팻 머피 감독이 우승 직후 외야수 샐 프렐릭과 포옹하고 있다. AP연합뉴스

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그는 "그런 팀들은 때때로 '할 수 있다고 믿는 동화 속 작은 기관차'처럼 끈기있게 노력하는 모습과는 거리가 멀 수 있다. 오히려 높은 기대치 속에서 '내 몫은 챙겨야 한다'는 태도가 우선인 경우가 많다. 그 말을 한 걸 후회한다"고 해명했다.

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하지만 사실상 올시즌을 포함한 양키스를 싸잡아 비난한 것이라고 할 수 있다.

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머피 감독이 당시 바워스에게 양키스 얘기를 꺼낸 것은 바워스가 양키스에서 뛴 적이 있기 때문이다. 2018년 메이저리그에 데뷔한 바워스는 2023년 양키스에서 한 시즌을 몸담은 뒤 트레이드를 통해 밀워키로 이적했다.

그는 이번 월드시리즈 5차전서 9회말 리치 팔리시오스의 땅볼을 잡은 2루수 브라이스 투랑의 송구를 받아 마지막 아웃카운트를 마무리했다. 바워스는 그 직후 머피 감독과 만나 세리머니를 하는 동안 해당 공을 건넸다.

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밀워키 1루수 제이크 바워스가 월드시리즈 5차전 9회말 2루수 땅볼을 친 탬파베이 리치 팔라시오스를 처리한 직후 기뻐하고 있다. AFP연합뉴스

머피 감독은 당시 "넌 엄청난 부자가 될거야. 그 형편없는 양키스에 있을 때 모두가 자기 자신을 위해 뛰던 시절을 기억해? 우리가 예전에 그랬었지"라고 한 말이 이번에 논란이 되고 있는 것이다.

머피 감독은 '더 쇼'에 "우승 세리머니를 할 때마다 바워스와 악수를 하며 '이 부자 녀석아, 결국 우리 곁을 떠나겠지?'라고 말하곤 했다. '우리는 너에게 줄 돈이 없어. 넌 우리를 떠날 것이고, 우리가 어떻게 해왔는지도 다 잊어버리겠지'라는 말을 매번 농담식으로 던졌다. 이번에도 그런 차원에서 한 얘기였다"고 설명했다.

바워스는 이번에 FA 자격을 또 획득했다. 그는 올 정규시즌서 144경기에 출전해 타율 0.266(477타수 127안타), 26홈런, 86타점, 93득점, 11도루, OPS 0.874를 올리며 커리어 하이를 찍었다. 밀워키는 그에에게 2315만달러의 퀄리파잉 오퍼를 제시했다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com