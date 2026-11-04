직장폐쇄 역시 무서웠나…MLB 초강수! 샐러리캡 도입 1년 연기 제안, 선수노조 입장 변화?

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[스포츠조선 박상경 기자] 단체협약 갱신을 놓고 선수노조와 강대강으로 대립했던 메이저리그(MLB) 사무국이 수정안을 제시해 관심이 쏠린다.

MLB는 4일(한국시각) 선수노조 측에 샐러리캡 도입 시점을 2028년으로 1년 늦추는 수정안을 제시했다. 새 제안에 따르면, 기존 상한 2억4540만달러, 하한 1억7120만달러였던 것을 2억5820만달러, 1억8020만달러로 각각 인상했다. 시행 시기도 2027년에서 2028년으로 늦췄다. MLB 사무국은 공식 발표를 통해 "FA 시장이 이미 시작됐고, 각 구단이 샐러리캡과 최저연봉 총액 제도에 맞춰 운영하려면 충분한 준비 기간이 필요하다는 점을 고려했다"고 설명했다.

당초 MLB사무국은 오는 12월 2일로 만료되는 단체협약에서 샐러리캡 도입을 강력하게 주장해왔다. 그러나 선수노조가 원칙적으로 반대 입장을 고수하면서 협상은 평행선을 달려왔다. 이에 따라 단체협약 만료 이후 직장폐쇄가 유력시 되면서 오프시즌 선수 영입 작업 중단 및 새 시즌 진행에 대한 우려가 이어져 왔다.

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MLB사무국의 제안대로 샐러리캡이 도입되면 각 구단은 선수단 연봉 조정에 나서야 한다. MLB사무국 추산에 따르면 LA 다저스와 뉴욕 양키스, 뉴욕 메츠, 보스턴 레드삭스, 시카고 컵스, 필라델피아 필리스, 샌디에이고 파드리스, 토론토 블루제이스 등 8개 구단이 총 5억2800만달러를 줄여야 한다. 반면 지난 월드시리즈에서 맞대결 했던 밀워키 브루어스, 탬파베이 레이스를 비롯한 12개 구단은 총 6억3600만달러를 추가로 써야 한다.

그러나 선수노조 측의 입장은 여전히 흔들리지 않고 있다. 브루스 마이어 MLB 선수노조 임시 사무총장은 "여러 세대에 걸쳐 선수들이 샐러리캡에 반대해 온 이유가 있다"며 선수들의 계약 보장과 협상력을 약화할 수 있다고 주장했다. 이어 "샐러리캡이 입장권 가격을 낮추거나 고의적인 성적 부진을 막고 구단 운영의 질을 높인다는 보장도 없다"고 지적했다.

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직장폐쇄 시 손해는 구단만 입는 게 아니다. FA자격을 얻은 선수들이나, 다년계약을 추진 중인 선수들은 구단과 접촉이 봉쇄돼 어려움을 겪을 수 있다. MLB사무국이 제시한 새로운 제안을 두고 선수노조가 어떤 입장을 보일지는 좀 더 지켜봐야 할 전망이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com