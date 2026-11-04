"대외비 입니다" KS 앞두고 파격 변신…첫 PS에서 홈런, 이 '배짱' 진짜다 [KS1]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 경기를 앞두고 KT 안현민이 삼성 강민호, 구자욱을 찾아 인사를 나누고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 안현민이 2점홈런을 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 이종서 기자] "원래는 올스타전에서 하려고 했는데…."

안현민(23·KT 위즈)은 한국시리즈를 앞두고 머리스타일을 파격적으로 바꿨다. 짧게 자른 머리에 펌까지 강하게 했다. 삼성 선수들도 안현민의 머리가 신기한 듯 직접 만져보며 관심을 보이기도 했다.

"아프로 펌"이라고 밝힌 안현민은 "로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타)를 따라했다. 고등학교 때 메이저리그를 보는데 그 때는 아쿠냐가 신성이었다. 보다보니 홀리게 된 것 같다"고 밝혔다.

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원래는 한국시리즈 때 하려는 건 아니었다. 안현민은 "안 다쳤다면 올스타전에서 하려고 했다. 다치고 나니 머리를 길러야겠다 생각이 들었고, 계속 기르려고 했는데 답답해서 자르게 됐다"고 말했다.

가격 이야기에는 "대외비다. 많이 써서 혼날 것 같다"고 미소를 지었다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 안현민이 2점홈런을 치고 김민혁과 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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파격적인 헤어스타일 변신. 분위기 전환은 한국시리즈 1차전의 만점 활약으로 이어졌다.

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첫 한국시리즈 무대임에도 전혀 떠는 모습이 없었다. 지명타자 겸 3번타자로 선발 출전한 그는 홈런과 볼넷 두 개로 팀의 8대7 승리에 기여했다.

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첫 타석에서 볼넷을 골라낸 안현민은 힐리어드의 적시타로 득점에 성공했다. 3-0으로 앞선 3회말 무사 2루에서는 삼성 선발 최원태를 상대로 홈런까지 쏘아올렸다. 4회에도 볼넷을 얻어내면서 좋은 감을 이어갔다. 이후 두 타석은 뜬공.

안현민은 "1차전이 중요한데 이겨서 좋다. 힘든 상황도 있었지만, 승리를 해서 좋다"라며 "(홈런은) 돌이켜보면 중요한 점수였는데 경기를 하다보니 아쉬웠던 타석이 더 남는다. 내일은 그 부분을 더 준비해야겠다"고 말했다.

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3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 KT 안현민이 투런포를 날린 뒤 김현수와 하이파이브를 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

일본과의 연습경기를 비롯해 월드베이스볼클래식(WBC) 등에서 안현민은 위축되지 않고 자신의 기량을 보여줬다. 일본전에서는 홈런을 날렸고, WBC 8강 도미니카공화국전에서는 안타를 쳤다. "수비를 안 나가서 그런 것 같다"고 웃었지만, 안현민은 첫 포스트시즌 홈런으로 남다른 배짱을 다시 한 번 증명했다.

첫 경기 활약은 시리즈에도 좋은 영향을 미칠 전망. 더욱이 시즌 막바지 타격감이 좋지 않았던 그는 조금 더 자신감있게 경기를 치를 수 있게 됐다. 안현민은 "타격감보다는 그런 걱정을 떨치는 것이 중요했다. 걱정을 떨치기 위해서는 결과가 나와야하는데 빠른 시간에 좋은 결과가 나와 좋았다"며 다음 경기 활약을 예고했다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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