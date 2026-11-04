마지막까지 '에이스 숨기기' 대성공! 생애 첫 가을야구에서 첫승 "구자욱 너무 잘쳐, 4차전에서 끝내자" [인터뷰]

한국시리즈 1차전 승리투수 KT 대니엘. 김영록 기자

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 6회초 대니엘이 김지찬의 땅볼 타구를 호수비로 처리한 김상수를 향해 박수를 보내고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "오늘 몸상태가 너무 좋았다. 마음 같아선 7회까지 던지고 싶었는데, 체인지업 나쁘지 않았다 생각하는데, 삼성 타자(구자욱)가 너무 잘 쳤다. 이겨서 다행이고, 박영현 슬라이더 멋있었다."

생애 첫 가을야구 무대, 떨리는 마음보다 냉정함이 더 눈부셨다. KT 위즈 데이비스 대니엘의 한국시리즈 1선발 출격은 성공적이었지만, 못내 아쉬움이 남았다.

KT는 3일 수원에서 열린 삼성 라이온즈와의 2026 한국시리즈 1차전에서 8대7, 1점차 신승을 거뒀다.

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이강철 KT 감독은 경기에 앞서 "삼성이 플레이오프를 뚫고 올라온 기세를 충분히 휴식을 취한 우리 투수들이 막아줘야한다"고 거듭 강조했다. 경기 막판 삼성의 맹추격에 혼이 나고보니, 결국 상대의 날카로운 첫 기세를 꺾은 대니엘이 수훈갑이었다.

대니엘은 1회초 삼성 리드오프 김지찬에게 안타, 다음타자 박승규에게 중견수 쪽 날카로운 타구를 허용하며 흔들렸다. 하지만 중견수 샘 힐리어드가 '전설' 이순철 해설위원의 탄성을 자아낼 만큼 멋진 점프캐치로 한번 버텨냈다. 대니엘은 구자욱을 삼진으로 돌려세웠고, 포수 한승택이 김지찬의 2루 도루마저 저지하며 흐름을 탔다. KT가 1회말 곧바로 3점을 선취하며 분위기를 뒤집었다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 대니엘이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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3~6회는 4이닝 연속 퍼펙트를 질주했다. 6회까지 투구수는 73개에 불과했다. 경기 후 만난 대니엘은 "몸상태가 좋았다. 7회까지 던질 체력은 남아있었는데"라며 아쉬워했다.

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7회초 박승규의 안타에 이어 삼성 구자욱에게 투런포를 허용했다. 디아즈에게까지 안타를 허용하자, KT 벤치는 결국 대니엘의 교체를 택했다. 삼성의 불꽃 같은 맹추격이 시작된 순간이었다.

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대니엘은 "체인지업이 나쁘지 않았는데, 구자욱이 너무 잘 쳤다"며 한숨을 쉰 뒤 "내가 7회를 마치지 못한다는 사실에 실망이 컸다. 그래도 이겨서 다행이다. 최선을 다한 보람이 있다"며 웃었다. 이어 "1회 힐리어드 호수비-한승택 도루 저지가 오늘 승리에서 가장 중요했던 포인트 중 하나"라고 강조했다.

KT는 로건-손동현-김정운-오원석 등 필승조를 총동원하고도 삼성의 추격을 막지 못했다. 결국 8-6까지 따라잡힌 8회초 1사 만루에서 마무리 박영현이 출격했다. 폭투로 1점을 내주긴 했지만, 기어코 뒷문을 철벽처럼 틀어막으며 승리를 지켜냈다. 대니엘은 "9회 슬라이더가 진짜 기가 막혔다"며 엄지손가락을 치켜세웠다.

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7월말 맷 사우어의 대체선수로 합류한 대니엘은 정규시즌 삼성전에 한번도 등판하지 않았다. 이강철 감독은 끝까지 숨기는 쪽을 택했다. 그 결과 삼성 타자들도 대니엘이 낯설지만, 대니엘 역시 삼성 타자들이 낯설긴 마찬가지였다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. KT 선발투수 대니엘이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

대니엘에겐 커리어 첫 가을야구였다. 그는 "너무 재미있었다. 구속도 다르게 가져가고, 로케이션도 다양하게 잡아보고, 상대의 균형을 무너뜨리려한 게 주효했다"며 만족스럽게 돌아봤다.

차분하게 인터뷰하던 대니엘의 얼굴에 격한 흥분이 지나간 순간이 있었다. KT 팬들의 열광적인 응원 이야기가 나왔을 때다. 대니엘이 순간적으로 빠르게 말을 쏟아내자 통역이 "이지 잉글리시 플리즈"라며 웃었을 정도,

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"팬들의 환호가 너무 즐겁고 짜릿했다. 그 응원하는 목소리가 경기 마지막까지 줄어들지 않더라. 감독님이 원한다면 불펜이든 선발이든 등판할 준비는 돼있으니, 4차전에서 빠르게 시리즈를 마무리할 수 있으면 좋겠다."

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com