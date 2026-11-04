"투심 한번 던져볼래?" → 149km 쾅! 불펜 신무기 될 수 있을까[가고시마 인터뷰]

일본 가고시마 마무리캠프에서 불펜 피칭을 소화하는 변건우. 사진=SSG 랜더스

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[가고시마(일본)=스포츠조선 나유리 기자]"정말 초등학생도 던질 수 있을만큼 쉽게 알려주셨어요."

SSG 랜더스 불펜에 새로운 기대주가 등장했다. 구종을 완전히 바꾼 우완 투수 변건우다.

충암고 출신으로 2024년 신인 드래프트에서 11라운드 전체 110번으로 SSG에 지명된 변건우는 아직 피우지 못한 꽃이다. 최하위 라운드에 지명돼 극적으로 프로 생활을 시작한 그는 입단 하자마자 팔꿈치 인대 접합 수술을 받았고, 곧장 현역으로 군 복무를 시작했다.

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변건우는 "수술 이후 기초적인 재활만 하고, 팔 펴는데 지장 없이 일상 생활만 가능하게끔 만든 상태였다. 이후 육군으로 현역 군 복무를 하게 됐고, 군대에서 혼자 웨이트 트레이닝과 러닝을 하면서 체력을 유지하기 위해 노력했다"고 돌아봤다.

다행히 운이 좋았던 군 생활이었다. 그는 "저는 현역 복무도 재미있었다. 제가 복이 많았던 게 선임 중에 크로스핏 코치 하시는 분이 계셨고, 후임으로도 NC 조현민이 들어와서 같이 캐치볼을 할 수 있었다. 군 복무가 제게는 큰 터닝 포인트 같았다. 군대에 가기 전에는 수술하고 힘들어서 야구도 하기 싫었는데, 군대에 있으니까 야구가 너무 하고싶고 간절해졌다. 제게는 정말 소중한 시간이었다"고 이야기했다. 불안한 20대 초반 질풍노도의 시기에 야구와 한발짝 떨어져있으면서 오히려 야구에 대한 간절함을 키워 돌아온 셈이다.

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그러나 복무 중에도 매년 방출자 명단을 살펴보며 가슴이 철렁했다는 변건우다. 그는 "늘 초조했다. 매년 11월이 되면 방출자 명단이 나오는데, 내 이름이 있나 불안하게 봤다. 군보류 선수로 묶여있어도 방출이 될 수 있고, 그런 사례들이 있다. 저는 하위 라운드 선수였기 때문에 언제 SSG에서 나갈지 모른다는 불안함이 있었다"고 털어놨다.

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올해초 전역 후 야구와 다시 만났다. 팀에 합류하자마자 강화 재활군에서 기초적인 웨이트를 시작하면서 체력을 끌어올렸고, 2군에서 기술적인 부분과 경기 감각 키우기에 집중했다. 변건우는 "올 시즌에 대한 아쉬움은 있어도 다른 고민 없이 야구만 할 수 있어서 행복했다. 내년이 기대된다"며 밝게 웃었다.

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꿈에 그리던 1군 데뷔전도 치렀다. 2026년 6월 20일 창원 NC 다이노스전의 그의 1군 데뷔전. 그리고 10월 6일 대전 한화 이글스전이 두번째 경기다. 단 2경기였지만, 엄청난 동기부여와 벅찬 감정을 알려준 경험이었다.

변건우는 "NC전은 어떻게 던졌는지, 어떻게 내려왔는지 아무 기억도 안난다. 정신 차리니까 끝났더라. 내려와서 영상을 돌려보니 '왜 저렇게 던졌지?' 싶었다"고 했다. 엄청난 긴장감에 기억이 깜깜해질 정도였다.

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변건우. 사진=SSG 랜더스

그러나 두번째 등판에서는 관중석을 보는 여유도 있었다. 그는 "한화전에서는 불펜에서 (김)민이형이 조언을 엄청 많이 해주셨다. 민이 형이 '포수가 앉으면 포수의 가슴을 뚫어버려라'고 했는데, 그것만 생각했다. 대전 구장 불펜 문이 열리고 야구장에 뛰어올라갈때, 그 풍경을 잊을 수가 없을 것 같다. 많은 관중들이 앉아 계시고, 거기에 제가 그 순간만큼은 주인공으로 마운드에 올라가는데 마치 눈물이 날 것처럼 벅차고 좋았다"며 그때의 설렘을 전달했다. 데뷔전과는 다르게 그래도 씩씩하게 자신의 공을 던지고 1이닝을 노히트 무실점으로 잘 막고 내려왔다.

투수 총괄인 경헌호 투수코치의 조언으로, 시즌 막판부터 포심을 버리고 투심패스트볼과 커터를 던지기 시작한 변건우. 이번 가고시마 마무리캠프에서 가장 돋보이는 투수 중 하나다.

변건우는 "제가 제구가 좋지 않아서 제구 잡는 게 먼저였고, 원래 포심과 슬라이더만 던졌기 때문에 세번째 구종을 만들기로 했다. 투심은 시즌 막판부터 연습을 시작했다. 경헌호 코치님이 투심을 던져보는 게 어떻겠냐고 먼저 말씀 해주셨는데, 던져보니 되게 좋기도 하고 포심보다 제구가 잘 된다. 그래서 포심을 버리고 투심 위주로 가다가, 경헌호 코치님이 여기에 커터까지 더해보자고 하셨다"고 설명했다.

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지난 2일 115개의 불펜 피칭을 하면서 전부 투심, 커터만 던졌는데 대부분이 존에 들어올 정도로 안정적으로 투구했다. 습득 능력이 굉장히 빠르고, 오히려 기존보다 훨씬 더 좋은 공을 던질 수 있게 됐다. 불펜 피칭에서 투심 최고 149km를 마크했는데, 시즌이 시작되면 150km 이상을 뿌릴 수 있을 것으로 기대된다. 이숭용 감독도 투심 장착 이후 달라진 변건우의 투구에 칭찬을 아끼지 않았다.

그는 "전에 포심을 던질 때는 수평에 가까워서 던진 순간 이미 궤도가 정해지는 느낌이었고, 그래서 심리적으로 불안감이 있었다. 그런데 투심이나 커터는 움직이는 계열이다보니 불이 되더라도 타자가 칠 수 있지 않을까 하는 편안함이 생겼다. 자신있게 던지다보니 존 근처로 많이 던지게 된다"며 자신감을 드러냈다. 그는 또 "제가 이해력이 좋은 편이 아닌데, 경헌호 코치님이 초등학생도 던질 수 있을만큼 쉽게 설명해주셨다. 덕분에 빠르게 습득할 수 있었다"며 거듭 감사 인사를 전했다.

이제 다음 목표는 미국 플로리다 스프링캠프 명단 합류다. 태어나서 한번도 미국에 가본 적이 없는 그는 20시간이 넘는 비행 시간도 설레는 마음으로 버틸 수 있는 각오가 되어있다. 변건우는 "이 좋은 감각을 유지하며 내년 시즌때까지 잘하고 싶다. 올해보다 더 많은 시간을 1군에서 보내고 싶다"며 마음을 다졌다. 변건우가 성장해준다면, 이로운이 선발로 보직을 옮긴 SSG 불펜에 '히든 카드'가 생긴다.

가고시마(일본)=나유리 기자 youll@sportschosun.com