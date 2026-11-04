[오피셜]36세 前 고교 교사가 MLB 사령탑 됐다…시애틀 파격 결단, 대체 왜?

사진출처=시애틀 매리너스 SNS

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[스포츠조선 박상경 기자] 시애틀 매리너스가 제이슨 칸즐러(36)를 신임 감독으로 선임했다.

시애틀은 4일(한국시각) 칸즐러에게 새 시즌 지휘봉을 맡긴다고 발표했다. 이로써 칸즐러는 워싱턴 내셔널스의 블레이크 부테라(34)에 이어 두 번째로 젊은 메이저리그 사령탑이 됐다.

무엇보다 눈길을 끄는 것은 그의 이력이다.

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칸즐러는 2013년 메이저리그 신인드래프트 20라운드로 미네소타 트윈스에 입단, 마이너리그에서 3시즌을 보냈으나 빅리그 무대를 밟지는 못했다. 선수 생활을 마친 뒤에는 야구계를 잠시 떠나 미국 텍사스주 휴스턴 인근의 고등학교에서 화학과 물리를 가르쳤다. 2019년 휴스턴 애스트로스 산하 마이너리그 구단의 타격코치로 지도자 생활을 시작한 그는 마이너리그 타격 부문 책임자를 거쳐 2022년 휴스턴의 메이저리그 코칭스태프에 합류했다. 2022년에는 휴스턴의 월드시리즈 우승을 함께했고, 2023년에는 보조 타격코치로 활동했다. 2024년부터는 시카고 컵스로 옮겨 선수육성 책임자를 맡았다. 마이너리그 산하 구단의 선수와 코칭스태프를 관리하며 구단의 선수육성 시스템 전반을 총괄했다.

AP연합뉴스

시애틀은 지난해 아메리칸리그 서부지구 정상에 올랐고, 챔피언십시리즈까지 진출했던 팀이다. 그러나 올해 76승86패로 가을야구에 나서지 못했다. 칼 롤리, 훌리오 로드리게스 등 주력 선수들의 부진이 뼈아팠으나, 전체 30팀 중 27위에 그친 부실한 득점력이나 응집력도 도마에 올랐다.

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시즌을 마치고 댄 윌슨 감독과 결별한 시애틀은 여러 지도자와 접촉했다. 휴스턴을 이끌었던 조 에스파다 감독도 후보에 올랐다. 하지만 최종 선택은 칸즐러였다. 제리 디포토 시애틀 야구운영사장은 "이번 감독 선임 과정의 목표는 조직 전체가 발전할 수 있도록 도전적인 변화를 이끌 지도자를 찾는 것이었다"며 이어 "칸즐러는 우리가 시애틀에 우승 문화를 정착시키는 데 필요한 사고방식과 전문성, 의사소통 능력, 열정을 갖췄다"고 평가했다. 저스틴 홀랜더 단장 역시 "칸즐러는 뛰어난 리더십과 전문성을 보여줬다. 선수와 코칭스태프, 프런트 사이에서 협력 관계를 구축할 능력이 있다"고 선임 이유를 설명했다.

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칸즐러도 자신감을 드러냈다. 그는 "시애틀 구단에 합류하게 돼 정말 기쁘다. 하루빨리 일을 시작하고 싶다"며 "이 팀에는 모든 분야에서 엄청난 재능을 가진 선수들이 있다. 코칭스태프와 함께 이들의 잠재력을 최대한 끌어내는 것이 기대된다"고 말했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com