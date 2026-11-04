이럴수가! 김하성 자리 채우더니 '다저스행 임박했나'→팬들은 강력 반발…키케 대체자로 주목

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]지난해 애틀랜타 브레이브스에서 김하성을 대신해 유격수 자리까지 맡았던 마우리시오 두반이 LA 다저스로 움직일 수 있다는 전망이 나왔다. 다저스는 키케 에르난데스를 떠나보내고 대체자가 필요한 상황이다.

'다저스 웨이'는 4일(한국시각) '팬들의 사랑을 받는 유틸리티 플레이어 키케 에르난데스가 자유계약선수(FA) 자격을 얻었다'며 '에르난데스와 로하스를 대체하기 위해 마우리시오 두반을 다저스가 영입해야 한다는 제안이 있었다'고 보도했다.

AP연합뉴스

앞서 '블리처 리포트'는 다저스가 두반을 영입해야 한다고 주장했다. 그러나 이 제안은 다저스 팬들에게 상당한 반발을 불러일으킬 수 있다. 두반이 다저스 팬들에게 그다지 사랑받는 선수가 아니기 때문이다. 그는 밀워키 브루어스에서 메이저리그에 데뷔한 뒤 샌프란시스코 자이언츠, 휴스턴 애스트로스, 애틀랜타 브레이브스에서 뛰었다. 이 네 팀의 팬덤은 다저스 팬들과 결코 우호적인 관계라고 할 수 없다. 두반은 지난 시즌 애틀랜타에서 153경기에 출전해 타율 0.276, 출루율 0.321, 장타율 0.399, 12홈런 73타점을 기록했다. 또한 내야와 외야를 가리지 않고 거의 모든 포지션을 소화했다. 부진한 한국 선수 김하성을 대신해 유격수 자리에서도 뛰었다.

Advertisement

두반의 기록으로 봤을 때 다저스에 기여할 수 있는 선수는 맞지만, 에르난데스만큼 신뢰할 수 있는 선수는 아니라고 다저스 웨이는 지적했다. 에르난데스는 포스트시즌에서 엄청난 활약을 펼치는 선수다. 다저스가 2년 연속 월드시리즈(WS) 우승을 차지할 수 있었던 이유는 단순히 선수들의 뛰어난 기량 때문만은 아니었다. 팀 분위기가 하나로 결속돼 있었던 것도 중요한 요인이었다. 에르난데스처럼 팀의 분위기를 하나로 묶어주는 선수들은 반드시 필요한 존재다.

매체는 '두반이 에르난데스의 에너지와 분위기를 클럽하우스와 더그아웃에 똑같이 가져올 수 있을 리는 없다'며 '검증된 포스트시즌 강자인 에르난데스를 내보내고, 대신 두반을 영입한다면 다저스 팬들은 큰 아쉬움을 느낄 것이다'고 전했다.

Advertisement

그럼에도 두반은 이론상 매력적인 영입이 될 수 있다. 두반을 토미 에드먼과 함께 기용하는 선택이 가능하다. 프레디 프리먼, 맥스 먼시, 무키 베츠, 카일 터커를 비롯한 다른 선수들이 필요할 때마다 두반이 빈자리를 메워 휴식을 제공할 수 있다. 다음 시즌 선수단 전반의 체력 유지에 있어 두반이 제 역할을 톡톡히 할 것으로 전망된다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com