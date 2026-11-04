과대평가 아닌가? 日 트리플크라운 거포 ESPN 랭킹 2위, 5년 1539억 이정후 넘는다

지난 3월 WBC 일본 대표팀으로 출전한 사토 데루아키. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 입성에 나선 NPB 한신 타이거스 거포 사토 데루아키의 주가가 하루가 다르게 치솟고 있다.

현지 유력 매체들이 내놓는 FA 랭킹서 대부분 '톱5'에 포함되고 있는 사토가 ESPN이 4일(한국시각) 공개한 랭킹서는 2위의 평가를 받았다. ESPN은 사토의 예상 계약 규모를 5년 1억1500만달러(약 1539억원)로 제시했다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후(6년 1억1300만달러)가 갖고 있는 아시아 출신 타자의 메이저리그 입단 계약 최고액을 넘어선다는 것.

Advertisement

다른 언론사들의 FA 랭킹을 보면 사토는 디 애슬레틱 3위, MLB.com 4위, CBS스포츠 4위, 팬그래프스 5위, USA투데이 9위에 각각 이름을 올렸다. 단장 출신 칼럼니스트 짐 보든이 예상한 계약 규모는 5년 1억8000만달러에 달한다. 팬그래프스의 예상은 5년 1억1000만달러.

무라카미 무네타카는 올해 메이저리그에 데뷔해 35개의 홈런을 때려냈다. AFP연합뉴스

ESPN은 사토의 타격에 대해 '사토는 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)와 자주 비교되는데, 두 선수 모두 좌타 거포에 3루 수비는 보통이고, 컨택트 능력은 다소 떨어진다는 공통점이 있다. 20~80 범위의 순수 파워 부문서 무라카미는 80점, 사토는 70점의 평가를 받는다'면서 '무라카미보다는 한 단계 낮지만, 미국에서도 30홈런 이상을 때릴 잠재력을 갖고 있다'고 평했다.

Advertisement

NPB 일본인 최다인 56홈런 기록을 갖고 있는 무라카미는 올해 2년 3400만달러를 받고 입단해 햄스트링 부상으로 40일 넘게 공백기를 가졌으나, 일본인 선수 중 가장 많은 35홈런을 때리면서 OPS 0.825를 마크했다. 사토 역시 30홈런이 가능하다는 분석이다.

Advertisement

하지만 사토의 약점은 수비력이다. 3루수로서 메이저리그 수준보다는 떨어진다는 것이다.

한신 타이거스 3루수 사토 데루아키. 스포츠조선 DB

Advertisement

ESPN은 '사토는 송구의 강도와 관련해 기복이 있고 정확도가 떨어지기 때문에 외야 코너 포지션으로 이동할 가능성이 높으며 1루수도 선택지가 될 수 있다'고 진단한 뒤 '작년 오카모토 가즈마(토론토 블루제이스)의 4년 6000만달러를 넘어설 것으로 보이며 연평균 2000만달러도 상회할 것으로 예상한다'고 전했다.

이어 매체는 '이번 FA 시장 야수의 선수층이 매우 얇다는 점을 고려하면 6년 계약에 연평균 2500만달러 달성 여부도 관심인데, 그럴 경우 해당 구단은 한신에 줄 1912만5000달러의 포스팅비를 포함해 총 1억3400만달러를 투지해야 한다'고 전망했다.

Advertisement

그러나 사토는 올해 타율 0.306, 39홈런, 106타점을 때리며 센트럴리그 트리플크라운을 달성한데다 내년 나이도 28세에 불과해 필라델피아 필리스 홈런왕 카일 슈와버가 지난 겨울 맺은 5년 1억5000만달러를 받을 수 있다는 전망도 나온다.

한편, ESPN은 이 랭킹서 태릭 스쿠벌을 1위에 올려 놓으며 8년 3억5200만달러에 계약할 것으로 예상했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Advertisement