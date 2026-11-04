KIA 60억 안 썼으면 어쩔 뻔했나, FA 둘이 살렸다…"동기 부여" 자극제 됐나

KIA 타이거즈 양현종(왼쪽)과 조상우. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 김민경 기자] "그만한 가치가 있는 선수니까."

KIA 타이거즈 양현종은 지난 시즌을 마치고 다시 한번 원클럽맨의 길을 택했다. KIA와 계약 기간 2+1년, 총액 45억원 조건에 사인했다. 계약금은 10억원, 올해 연봉은 8억원이다. 이외의 연봉과 인센티브 조건은 상호 합의 하에 공개하지 않았다.

지난 시즌 양현종은 평균자책점 5.06을 기록했다. 153이닝을 던져 11시즌 연속 150이닝 대기록은 지켰지만, 5점대 평균자책점을 외면할 수는 없었다. 그럼에도 KIA가 45억원을 안기자 오버페이 우려가 있었다.

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심재학 KIA 단장은 계약 직후 "그만한(45억원) 가치가 있는 선수니까. 앞으로 던질 선수로서의 가치도 중요하지만, 어떻게 보면 지금까지 양현종이 걸어온 길에 대한 구단의 생각이 금액에 담겨 있지 않나 생각한다"고 설명했다.

올해 양현종은 오버페이 논란에 답을 스스로 내놨다. 26경기에서 12승6패, 124⅔이닝, 평균자책점 4.19를 기록했다. 이범호 KIA 감독은 양현종이 가능한 경기당 5이닝을 초과해 던지지 않도록 관리했고, 무리해서 6이닝까지 끌지 않았다.

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KIA 젊은 국내 선발투수들이 올해 전부 부진했던 것을 고려하면 양현종에게 이닝을 더 맡기고 싶을 수도 있었지만, 이 감독은 그러지 않았다. 철저히 시즌 전체를 보고 끊어서 갔다. 양현종은 2024년 이후 2년 만의 두 자릿수 승리로 보답했다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 3회말 위기를 무실점으로 마친 양현종이 주먹을 불끈 쥐고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

양현종은 "어느 때보다 조금 더 의미 있는 시즌이었던 것 같다. 물론 이닝도 많이 줄었고, 나가는 횟수도 많이 줄었지만, 더 책임감 있는 피칭을 했던 것 같다. 물론 항상 5이닝 정도만 던지고 내려와 선수들한테 항상 미안한 마음도 있었지만, 그냥 힘을 다 쏟아붓자는 그런 생각으로 던졌다. 구위가 좋아서 타자를 윽박지르는 게 아니라 어떻게든 내가 있는 힘을 다 써서 던져서 그 경기만은 꼭 잡고 싶어서 그런 마음으로 던졌다. 어렸을 때는 정말 힘으로 압박할 수 있었지만, 지금은 그럴 능력이 안 되니까 그냥 정신력으로 던졌다. 후배들이 보고 있으니까 무조건 막아야겠다는 생각으로 던졌고, 돌이켜보면 정말 의미 있고 감사한 시즌이었다. 또 '내가 아직은 끝난 게 아니구나' 그런 생각으로 경기를 했다"고 했다.

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KIA 필승조 조상우는 올해 반등 의지가 강했다. 지난 시즌을 마치고 FA 시장에 나왔으나 구위 저하 우려로 예상보다 다른 구단의 오퍼가 적극적이지 않았다. KIA는 스프링캠프 출발 직전에 2년 15억원에 조상우와 계약을 마쳤다. 조상우 측의 요청으로 계약 기간은 2년으로 줄였고, 대신 특약을 추가했다. 2년 동안 구단이 정한 기준을 충족하지 못하면 연봉 재계약 대상자가 되고, 충족하면 KIA 포함 모든 구단과 자유롭게 계약할 수 있도록 한 것.

FA 계약 직후 조상우는 자존심이 상할 법했지만, 마운드에서 보여줬다. 72경기에 등판해 8승, 1세이브, 21홀드, 63이닝, 평균자책점 3.29를 기록했다. 팀 내 불펜 가운데 경기 수와 이닝, 홀드, 구원승 모두 1위에 올랐다. 조상우는 포스트시즌에 추가로 5이닝을 더 던지며 전상현과 함께 불펜의 버팀목이 됐다.

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양현종은 국내 선발진의 유일한 믿을구석이었고, 약한 선발 탓에 불펜이 부담이 클 때 조상우가 있어 버텼다고 해도 과언이 아니다. 구단은 옵션과 특약으로 안전장치를 걸어뒀던 효과를 제대로 누렸다. "동기 부여가 될 것"이라던 구단의 기대대로였다. KIA는 3위로 시즌을 마치며 두 선수에게 60억원을 쓴 효과를 제대로 누렸다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 투구하는 KIA 조상우. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com