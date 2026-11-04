'도대체 얼마나 아픈가?' 마침내 공개된 구자욱의 주루, 현실은 '뒤뚱뒤뚱'…사자들을 깨운 건 캡틴의 '투혼'이었다 [KS1 피플]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 8회초 2사 만루 김현준 타석때 2루주자 구자욱이 박영현의 폭투로 홈을 밟고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 8회초 무사 1루 구자욱이 안타를 치고 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 8회초 무사 1루 구자욱이 안타를 치고 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "(최)형우 형이 시즌 중에 지명타자를 많이 치셨으니까…형 몇경기 안남았어요. 힘내 주세요!"

한국시리즈를 하루 앞두고 열린 미디어데이에서 부상 회복 여부를 묻는 질문에 삼성 라이온즈 주장 구자욱이 남긴 말이다.

오죽했으면 그랬을까. 농담삼아 '온몸이 쑤신다'며 비명을 지른 최형우는 한국시리즈 1차전에도 변함없이 좌익수로 출전했다. 햄스트링 부상을 당한 구자욱의 상태를 잘 알고 있었을 것이다. 이에 앞서 박진만 삼성 감독은 플레이오프 1차전 당시 천하의 최형우를 라인업에서 제외하기도 했다. 최형우 대신 구자욱이 좌익수로 나간다는 선택지는 아예 존재하지 않았다.

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구자욱은 3일 수원에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 1차전에서 0-8 리드를 내준 상황에서 7점을 따라붙은 미친 추격의 시작점 역할을 했다. 7회초 구자욱이 쏘아올린 좌중간 2점 홈런은 지쳐있던 삼성을 깨운 한방이었다. 구자욱은 평온한 표정으로 조깅하듯 가볍게 그라운드를 돌았다.

앞선 두 타석에선 삼진과 1루 땅볼로 물러났다. 구자욱이 뛰는 모습을 제대로 볼수 없었던 이유다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회초 KT 대니엘 상대 투런홈런을 날린 삼성 구자욱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 7회초 무사 1루 삼성 구자욱이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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삼성은 구자욱의 홈런을 시작으로 7회초에만 5점을 따라붙었고, 8회초에도 공세가 이어졌다. 박승규의 볼넷에 이어 구자욱의 안타, 1사 후 김성윤의 1타점 적시타가 터졌다.

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구자욱 하면 뛰어난 타격능력은 물론 '2베이스 가는 속도는 리그 톱급'이란 평가를 듣는, 긴 다리를 쭉쭉 뻗어 달리는 주루가 일품이다. 하지만 2루수 옆을 아슬아슬하게 꿰뚫는 강습 타구였고, 타구를 끝까지 확인한 뒤 천천히 2루로 향하는 구자욱의 모습에 어색함은 없었다.

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이어 김영웅마저 볼넷으로 출루한 1사 만루. 2점차까지 따라잡힌 KT는 마지막 카드 박영현을 내밀었다. 삼성 류지혁은 좌익수 쪽 무난한 뜬공을 쳤다.

평상시 구자욱이라면 홈으로 뛰어들고도 남을 상황. 하지만 구자욱은 아예 태그업 시도를 하지 않았다. 어느 정도 3루에서 거리를 두다가 공이 잡히는 것을 확인한 뒤 얌전히 귀루했다.

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그리고 다음 타자 김현준의 타석에서 박영현의 폭투가 나왔다. 이젠 달릴 수밖에 없었다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 8회초 무사 1루 삼성 구자욱이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 8회초 무사 1루 구자욱이 안타를 치고 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

뜬공 때 망설임조차 없이 태그업을 포기한 이유가 있었다. 구자욱은 한쪽 다리를 끌다시피 하며 힘겹게 홈을 밟았다. 얼굴은 통증으로 한껏 일그러졌지만, 구자욱에겐 다행히 공이 멀리 빠지면서 경합 없이 홈을 밟을 수 있었다.

홈런부터 온몸을 던진 주루까지, 비록 1차전을 패했지만 구자욱은 삼성의 '혼'을 확실하게 건드렸다. 뜨거운 관심과 익숙치 않은 오버액션에 항상 힘들어하면서도 자타공인 팀의 중심, '캡틴'의 책임감을 증명했다. 삼성을 깨운 구자욱의 투혼은 향후 한국시리즈에서 어떻게 힘을 발휘하게 될까.

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com