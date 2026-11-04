김하성 때문에 기자끼리 헐뜯는 충격 상황 발생! 에이전트 연루 의혹까지 제기…유격수 문제 무시? "부진 감추려 도움 줬을 것"

2020 KBO리그 키움 히어로즈와 KIA 타이거즈의 경기가 23일 광주 KIA챔피언스필드에서 열렸다. 8회초 2사 2루 김하성이 투런포를 치고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2020.09.23/

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[스포츠조선 강우진 기자]김하성과 관련해 한 매체가 다른 매체를 비방하는 일이 벌어졌다. 김하성의 에이전트까지 연루돼 있다는 주장이 나온다.

'HTHB'의 에릭 콜 기자는 4일(한국시각) 디 애슬레틱 짐 보든 기자의 보도를 비판했다. 앞서 보든은 각 메이저리그 구단이 이번 오프시즌 가장 시급하게 해결해야 할 과제가 무엇인지를 분석한 바 있다. 콜은 보든이 애틀랜타의 근본적인 유격수 문제를 의도적으로 외면했다고 주장했다.

콜은 "보든은 정작 애틀랜타에 유격수가 없다는 사실은 어처구니없게도 놓치고 말았다"며 "실제로 보든이 유격수 보강 필요성을 전혀 언급하지 않은 것은 의도적인 선택처럼 보인다"고 전했다.

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로이터연합뉴스

콜은 이와 관련해 김하성의 에이전트가 연루돼 있다고 추측했다. 김하성의 지난 시즌 부진을 가리고, 이적시키려는 의도가 다분하다는 것이다.

그는 "보든이 애틀랜타에서 처참하게 무너진 김하성의 상황에 관심이 쏠리는 것을 피하려는 것은 아닌지 의문을 제기할 수도 있다"며 "김하성의 에이전트는 스캇 보라스인데, 그는 기자들에게 전달되는 이적 루머의 주요 정보원일 수도 있는 인물이다"고 말했다. 이어 "어쩌면 이번 누락은 보라스가 다른 팀에서 김하성의 새로운 일자리를 찾아야 하는 상황에서, 보든이 에이전트에게 작은 도움을 준 것일 수도 있다"고 덧붙였다.

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콜은 여기에 더해 보든을 정확하고 철저한 분석보다는 '클릭 수를 유도하려고 노력하는 기자'라고 강하게 비난하기까지 했다.

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이러한 매체 간의 다툼이 김하성의 부진에서 시작됐다는 것은 다소 씁쓸한 일이다. 김하성은 지난 시즌 타율 0.116이라는 저조한 성적을 거두면서 최근 애틀랜타로부터 퀄리파잉 오퍼도 받지 못했다. FA시장에서 새로운 팀의 부름을 기다려야 하는 상황이다.

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김하성에게 기대를 건 애틀랜타도 피해를 본 것은 마찬가지다. 현재 애틀랜타에는 빅리그에서 주전으로 뛸 만한 유격수가 없다. 애틀랜타의 유격수 문제는 오랜 기간 이어져 왔다. 이번 시즌 김하성을 통해 이를 해결하려 했지만, 그의 부상과 함께 극심한 부진이 이어지면서 유격수 자리는 공석이 됐다. 애틀랜타는 이번 오프시즌 확실한 유격수를 찾아야 하는 과제를 또다시 안게 됐다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com