'307억 포기' 한화의 노시환 초대박! "피츠버그 차세대 주전 3루수"…PS 진출 핵심 역할 맡는다? 우타 거포 자원 절실

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[스포츠조선 강우진 기자]피츠버그 파이리츠가 노시환 영입을 검토해야 한다는 주장이 나왔다. 피츠버그는 3루수 보강이라는 과제를 안고 있는 팀이다.

'스포츠 일러스트레이티드'는 4일(한국시각) '피츠버그는 이번 오프시즌 3루수 보강이라는 과제를 해결하는 것이 도움이 될 것이며, 이를 위해 가능한 모든 선택지를 검토해야 한다'고 보도했다.

29일 대전한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기, 4회말 한화 심우준이 역전 솔로홈런을 날렸다. 더그아웃 동료들의 무관심 세리머니가 끝난 뒤 문동주의 포옹을 받는 심우준. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.04.29/

현재 피츠버그에는 확실한 주전 3루수가 없다. 2025년 키브라이언 헤이스를 신시내티 레즈로 트레이드한 이후 이러한 문제는 더욱 두드러졌다. 피츠버그는 FA 시장에서 몇 가지 선택지를 찾을 수 있다. 노시환도 주목받을 가능성이 크다.

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매체는 '2027시즌 메이저리그 진출 기회를 모색할 한국 야구의 스타 노시환이라는 흥미로운 선택지도 보유하고 있다'며 '노시환은 최근 5시즌 연속 20홈런 이상을 기록했으며, 피츠버그가 필요로 하는 강력한 우타 거포 자원이라고 할 수 있다'고 평가했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

노시환은 지난 8시즌 동안 KBO리그 한화 이글스에서 뛰었다. 그는 957경기에서 타율 0.267, 출루율 0.353, 장타율 0.457, OPS 0.810을 기록했다. 그는 2023시즌을 포함해 최근 5시즌 동안 OPS 0.800 이상을 기록했다. 특히 2023년에는 타율 0.298, 출루율 0.388, 장타율 0.541, OPS 0.929를 기록하며 개인 통산 최고 성적을 올렸다. 당시 2루타 30개, 홈런 31개, 타점 101개를 기록했다. 지난 시즌 역시 성공적이었다. 타율 0.283, 출루율 0.360, 장타율 0.505, OPS 0.865를 기록했으며, 2루타 21개, 29홈런, 96타점을 올렸다.

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

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피츠버그는 3루수 포지션에서 장타력이 부족하다. 2026시즌 3루수들의 홈런은 15개에 불과해 메이저리그 전체에서 다섯번째로 적었다. 노시환이 피츠버그에 합류한다면 주전급으로 활약할 수 있다는 전망이 나온다.

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매체는 '노시환은 2027시즌 피츠버그에서 주로 3루수로 출전할 가능성이 크다'며 '팀은 장기적으로 3루수 자리에 내세울 만한 훌륭한 선택지가 많지 않다. 노시환은 이 포지션에서 미래를 책임질 선수가 될 수 있다'고 주장했다.

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 8회말 2사 2, 3루 최재훈의 2타점 적시타 때 득점한 심우준을 노시환이 포옹하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/

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노시환의 수비력이 걸림돌이라면 지명타자나 1루수로 활용하는 방안도 있다고 매체는 설명했다. 노시환은 포스팅을 통해 메이저리그 문을 두드리고 있다. 팀을 찾지 못할 경우 기존 한화와의 11년 총액 307억원의 비FA 다년 계약을 이어가면 된다. 현재로서는 노시환의 한화 복귀보다는 메이저리그 입성에 무게가 실리고 있다.

매체는 '노시환은 피츠버그의 차세대 주전 3루수가 될 수 있다'며 '2015년 이후 처음으로 팀을 포스트시즌에 진출시키는 데 중요한 역할을 할 수 있을 것'이라고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com