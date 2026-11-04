'오승환 닮은꼴'이 직구를 안 던져? 모두가 놀란 '7연속 슬라이더', 시리즈 내내 삼성 괴롭힐 악몽 될까 [KS1 포커스]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. KT가 삼성에 승리했다. 경기 종료 후 승리를 지켜낸 KT 박영현이 포효하고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. KT가 삼성에 승리했다. 경기 종료 후 승리를 지켜낸 KT 박영현이 포효하고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 9회초 박영현이 박승규를 삼진 처리해 경기를 끝내며 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 8-7, 1점차로 앞선 9회초. 앞서 8회초 1사 만루에 등판한 마무리투수. 무대는 한국시리즈 1차전.

아무리 멀티이닝을 밥먹듯 하는 천하의 KT 위즈 박영현인들 떨지 않을 재간이 없다.

하지만 외나무다리에 몰린 순간, 박영현의 선택은 '슬라이더'였다. 그리고 이는 앞으로 시리즈 내내 삼성 타자들의 악몽으로 남게될 숙제일지도 모른다.

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3일 수원에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 1차전. 앞선 벼랑끝 역전 위기를 막아내긴 했지만, 여전히 박영현의 발밑은 좁았다. KT 벤치는 수비범위 넓은 배정대를 교체 투입하며 박영현의 어깨를 조금이나마 덜어주고자 애썼다.

8회초 삼성 첫 타자는 이재현. 1점차에서 선두타자의 출루는 역전의 첫걸음이나 다름없다.

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박영현의 첫 3구는 모두 직구였다, 149-148-148. 3구째 파울이 나오면서 볼카운트는 2B1S.

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여기서 박영현-한승택 배터리의 머리가 빠르게 움직였다. 선택은 뚝 떨어지는 슬라이더였다. 4구째 헛스윙에 비디오판독 결과 스윙이 인정됐고, 다음 슬라이더에 속지 않으면서 풀카운트. 박영현은 여기서 또다시 슬라이더를 던져 기어코 이재현의 헛스윙을 이끌어냈다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. KT가 8대7로 승리했다. 박영현 한승택 배터리가 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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다음타자는 대타 전병우. 대타의 경우 몸이 식은 상태에서 갑자기 타석에 등장하는 만큼 빠른공에 약하다는게 정설이다. 반대로 거기에 초점을 맞춰 직구 타이밍만 맞춰서 들어오기도 한다.

전병우의 선택은 후자였고, KT는 4연속 슬라이더로 그의 허를 찔렀다. 전병우는 2개의 스트라이크를 당한 뒤, 하나를 골라냈지만 결국 헛스윙 삼진으로 돌아서야했다.

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'차세대 오승환'으로 불리는 박영현이, 절체절명의 순간 직구 대신 무려 7연속 슬라이더로 위기를 돌파한 것.

마지막 타자 박승규 상대로는 직구와 슬라이더를 번갈아 구사했다. 파울을 3개나 치며 끈질기게 버텼지만, 역시 7구째 슬라이더에 헛스윙하며 박영현에게 '1점차 KKK' 훈장을 달아주는 신세가 됐다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 승리한 KT 박영현이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

경기 후 더그아웃에서 만난 한승택은 "원래 직구만큼이나 슬라이더도 좋은 투수고, 오늘 슬라이더 구위나 각이 정말 좋았다. 믿고 사인을 냈다"고 답했다.

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박영현 역시 "난 직구가 좋은 투수라고 자신있게 말할 수 있다. 그만큼 타자들도 내 직구를 예상하고 노리기 마련인데, 슬라이더 선택이 무척 효과적이었다"면서 "슬라이더와 체인지업을 두고 고민했는데, 공을 받아본 (한)승택이 형이 결정하는게 맞다고 봤다. 믿고 던졌다"며 배터리의 뜨거운 신뢰를 보여줬다.

박영현 역시 3년전 좌절을 딛고 첫 한국시리즈 우승에 도전하는 만큼 흥분한 기색을 숨기지 못했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 승리한 KT 박영현이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

그는 앞서 1점차 추격을 허용한 8회초에 대해 "8회 1사 만루에 올라갈 땐 너무 떨렸다. 7회말부터 몸을 풀어둔 게 다행"이라며 "150㎞ 폭투를 던졌을 땐 '아 망했다 어떡하지'라는 생각밖에 들지 않았다. 결과가 좋아서 다행"이라고 돌아봤다. 슬라이더에 대해서는 "잘 감겼다기보단, 내 인생 최고의 슬라이더였다"는 자평.

결과적으로 KT는 또하나의 무기를 얻었고, 삼성은 고민을 안게 된 모양새. 한국시리즈에서, 위기의 마지막 벼랑끝에 몰려도, 박영현은 직구 아닌 슬라이더와 체인지업을 연투할 수 있는 투수임을 재확인했다. 삼성 타자들의 머릿속은 한층 더 복잡해질 수밖에 없다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com