'이럴수가' 노시환 고작 3년 107억 추정, 한화 잔류 이득이네…"평균 이하" 왜 美 혹평 나왔나

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 한화의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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[스포츠조선 김민경 기자] "일각에서는 이번 비시즌에 노시환을 데려오려면 2~3년에 역 800만 달러(약 107억원)가 들 것으로 추정한다."

미국 언론의 보도가 사실이라면, 노시환이 미국 메이저리그에 도전할 경우 고생길이 열릴 듯하다. 3년 800만 달러 정도의 대우면 주전급은 아니라는 뜻. 마이너리그 트리플A를 오가며 백업으로 뛰고 있는 김혜성(LA 다저스)과 송성문(샌디에이고 파드리스)의 뒤를 따를 가능성이 크다.

노시환은 포스팅시스템으로 미국 메이저리그 진출을 노리고 있다. 한화 이글스는 올 시즌을 앞두고 노시환과 11년 총액 307억원에 이르는 초대형 비FA 다년계약을 안기는 동시에 포스팅으로 메이저리그에 도전할 수 있는 길을 열어줬다.

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노시환은 안정보다 도전을 택했다. 올 시즌 성적은 127경기 타율 2할8푼3리(505타수 143안타), 29홈런, 96타점, OPS 0.865다. 시즌 초반 고전한 것에 비하면 괜찮은 성적표를 남겼다.

노시환을 향한 미국의 평가는 기대치가 그리 높진 않아 보인다.

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미국 매체 '스포츠일러스트레이티드'는 3일(이하 한국시각) '노시환의 한국 계약은 연간 110만 달러(약 14억원)를 약간 넘는 수준이다. 메이저리그 생활이 끝나면 계약을 마저 채우기 위해 한국으로 돌아갈 수 있다. 그러나 미국행을 결정짓기 위해 메이저리그 로스터 자리를 포함한 정식 메이저리그 계약을 필요로 한다는 뜻이기도 하다. 일각에서는 이번 비시즌에 노시환을 데려오려면 2~3년에 800만 달러 규모가 들 것으로 추정한다. LA 에인절스는 제이크 먼로의 성장을 대비한 보험용 정도 금액으로 감당할 수 있다. 하지만 먼로가 노시환보다 더 높은 타율과 출루율, OPS를 기록했는데도 아직 메이저리거로 준비가 덜 됐다고 평가받는 점을 고려하면 노시환이 에인절스 타선에 곧바로 합류해 생산성을 보여줄 것이라 믿는 것은 안일한 생각이다. 노시환은 이번 비시즌 에인절스에 플랜 C나 D가 돼야 한다'고 현실을 짚었다.

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미국 언론은 공통적으로 노시환의 가치를 낮게 책정한 배경으로 평균 이하의 수비력을 지적한다.

6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 부상으로 이탈한 문동주 벨트를 착용하고 경기를 치른 노시환. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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메이저리그 홈페이지 MLB.com은 2일 '노시환에 대해 우리 스카우트는 그의 장타력을 높이 평가하며 메이저리그 레벨에서도 통할 3루수 거포 자원이라고 평했다. 포지션을 지킬 만한 어깨 힘은 갖추고 있지만, 수비력은 대소 약한 편이라고 덧붙였다. 그의 메이저리그행 성사 여부는 각 구단이 그를 지명타자로 기용할 만큼 타격을 높게 평가하는지, 그리고 약 2130만 달러 규모에 달하는 기존 KBO 계약 수준을 맞춰줄 수 있는지에 달렸다'고 소개했다.

노시환이 김하성(애틀랜타 브레이브스) 이정후(샌프란시스코 자이언츠) 김혜성 송성문과 마찬가지로 메이저리그에서 KBO의 타격 성적을 유지하기 어려울 것으로 내다봤다.

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또 다른 매체 '야드바커'는 4일 '올해 주목할 점은 노시환의 볼넷 비율이 단 8.9%로 떨어졌고, 삼진 비율은 25.7%로 치솟았다는 점이다. 2020년 시즌 이후 가장 나쁜 수치다. 그의 KBO 최고 시즌이었던 2023년과 대비된다. 3년 전에는 볼넷 비율 12.4%와 삼진 비율 19.8%로 시즌을 마쳤다. 송성문은 지난 시즌 포스팅된 한국인 야수 중 최고였으나 샌디에이고에서 부진했고, 트리플A에서도 크게 더 나은 모습을 보여주지 못했다. 김혜성도 빅리그 레벨에서 성공하는 데 역시 고전했다. 2020년 이후 KBO에서 영입된 다른 주목할 만한 선수인 이정후와 김하성은 각자 리그 평균 수준의 시즌을 몇 차례 보냈다. 김하성은 언급한 네 선수 중에는 최고였지만, 유격수로서 수비력이 좋았기 때문'이라고 짚었다.

MLB.com은 노시환의 잠재적 행선지로 세인트루이스 카디널스, 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, 에인절스 등을 꼽았다. 3루수가 필요한 구단들.

스포츠일러스트레이티드는 '올해 에인절스의 핫코너 수비가 얼마나 끔찍했는지 말로 다 표현하기 어렵다. 새로운 영입생이 에인절스의 수비를 업그레이드하는 것은 그리 어려운 일이 아닐 것이다. 대다수 스카우트들은 노시환의 전반적인 수비를 평균이거나 평균보다 약간 아래로 평가한다. 송구 능력은 강점으로 플러스 등급을 받는다. 그러나 좌우 움직임과 순발력은 아쉬움이 많이 남는다'며 노시환의 수비를 미국에서 얼마나 낮게 평가하고 있는지 짐작하게 했다.

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27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com