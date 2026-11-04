우승 73.8% 잡았다…KT 라인업 공개 '2루수'만 바꿨다 [KS2]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 류현인이 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 우승 확률 73.8%를 잡은 KT 위즈가 2차전 승리를 위한 라인업을 공개했다.

KT는 4일 수원 KT위즈파크에서 삼성 라이온즈와 한국시리즈 2차전을 치른다.

1차전을 진땀을 빼며 잡은 KT다. 6회까지 8-0 리드를 잡았지만, 7회초 5점을 내줬고, 8회초 두 점을 허용하면서 쫓겼다.

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8회 올라온 박영현이 9회를 삼진 3개로 잡아내면서 1차전 승리를 잡을 수 있었다. 역대 한국시리즈에서 1차전을 잡은 팀이 우승할 확률은 73.8%다.

KT는 2연승에 도전한다. 라인업은 2루수만 교체했다. 김상수 대신 류현인이 나온다.

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이날 KT는 최원준(우익수)-김민혁(좌익수)-안현민(지명타자)-샘 힐리어드(중견수)-김현수(1루수)-류현인(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-장준원(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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한편, 이날 삼성은 선발투수로 크리스 페덱을 내세웠다. 올 시즌 13경기에 등판해 7승3패 평균자책점 2.95을 기록했다.

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KT는 '다승왕' 고영표가 선발로 나온다. 올 시즌 29경기에서 15승7패 평균자책점 3.28을 기록했다. 전반기 16경기에서 6승6패 평균자책점 4.43으로 흔들렸지만, 후반기 13경기에서 9승1패 평균자책점 1.99의 성적을 남겼다. 삼성을 상대로는 4경기에 나와 3승1패 평균자책점 2.25로 특히 강한 모습을 보였다.

수원=이종서기자 bellstop@sportschosun.com