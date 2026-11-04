'1200만원 명품 쾌척!' 한화 복덩이 울린 대선배의 화답…"18살 때부터 봤는데, 당연히 계속 응원했죠"

일본프로야구(NPB) 라쿠텐 골든이글스 시절 함께했던 쑹자하오(왼쪽)와 왕옌청. 사진=왕옌청SNS

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[스포츠조선 김민경 기자] "당연히 계속 응원했죠."

한화 이글스 복덩이 왕옌청은 최근 대만 귀국 기자회견에서 눈물을 흘려 눈길을 끌었다. 일본프로야구(NPB) 라쿠텐 골든이글스에서 함께했던 대선배 쑹자하오에게 받은 1군 데뷔 첫 승 선물이 얼마나 큰 의미인지 이야기하다 눈물을 참지 못했다.

쑹자하오는 후배의 눈물을 지켜봤다.

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쑹자하오는 4일 대만 매체 '자유시보'와 단독 인터뷰에서 "왕옌청을 18살 때부터 봤는데, 벌써 25살이 됐다"며 "당연히 계속 응원했다. (라쿠텐에 같이 있을) 당시에는 1, 2군으로 나뉘어 있어 자주 마주치진 못했지만, 따로 불러내서 밥을 사주곤 했다"며 여전히 각별한 후배라는 점을 강조했다.

왕옌청은 올해 KBO가 아시아쿼터 제도를 새로 도입하면서 한국에서 뛸 기회를 얻었다. 왕옌청은 아시아쿼터 영입 0순위로 KBO 구단들의 큰 관심을 받았다. 강속구를 갖춘 좌완 선발투수였기 때문. 치열한 영입전 끝에 한화가 왕옌청을 품을 수 있었다.

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왕옌청은 기대에 걸맞은 성적표를 남겼다. 26경기에서 11승6패, 133⅔이닝, 100삼진, 평균자책점 3.97을 기록했다. 한화는 그런 왕옌청에게 다년 계약을 제안했지만, 왕옌청은 차근차근 단계를 밟아 나가고 싶다는 이유로 1년 30만 달러(약 3억원) 조건에 재계약했다.

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왕옌청은 라쿠텐 2군에서만 무려 6년을 뛰었다. 1군 마운드를 갈망하다 결국 한국으로 무대를 옮겼고, 지난 3월 29일 대전 키움 히어로즈전에서 생애 첫 1군 데뷔전을 치렀다. 왕옌청은 키움 상대로 5⅓이닝 3실점을 기록, 10대4 승리를 이끌었다. 당시 경기장에는 왕옌청의 할머니와 누나를 비롯한 가족이 찾아와 함께 첫 승을 축하했다.

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쑹자하오는 왕옌청의 1군 데뷔 첫 승을 기념하고 축하하기 위해 30만 대만달러(약 1200만원) 상당의 고급 명품 시계를 선물했다.

왕옌청(왼쪽)과 쑹자하오. 사진=왕옌청 SNS

데뷔전 승리 후 눈물을 흘렸던 한화 이글스 왕옌청. 사진제공=한화 이글스

왕옌청은 "쑹자하오 형은 나를 정말 많이 챙겨줬다. 정말 감동했다. 오랫동안 기다려왔고, 형이 다른 후배들에게 선물을 챙겨주는 것을 보면서 '내 차례는 언제쯤일까' 생각하곤 했는데, 마침내 받게 됐다. NPB에서는 신인이 첫 승, 첫 안타, 첫 홈런을 기록했을 때 선배가 특별히 선물을 준비해 후배에게 전달하는 문화가 있다. 내가 한국으로 무대를 옮겨 도전하고 있음에도 형이 따뜻한 마음으로 첫승 축하 선물을 챙겨줬다"고 설명했다.

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왕옌청은 지난 7월 선물을 전달받은 이후 항상 소중하게 착용하고 다녔다. 기자회견장에도 쑹자하오가 선물한 시계를 차고 참석했다.

왕옌청은 "매일 차고 다닐 수 있고, 볼 때마다 정말 소중한 선물이라는 점과 내게 아주 소중한 사람이 준 선물이라는 사실이 떠올라 계속해서 앞으로 나아가고 싶은 마음"이라고 했다.

자유시보는 '쑹자하오는 담담하게 말했지만, 후배를 향한 애정은 각별했다. 왕옌청이 라쿠텐에서 6년 동안 1군 무대를 밟지 못하다가 한화에 입단해 11승으로 팀 내 다승왕에 오른 것에 대해 쑹자하오는 왕옌청이 2군에서 보낸 시간들이 얼마나 힘들었는지 누구보다 잘 알고 있었다'며 둘의 우정을 조명했다.

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한편 1992년생인 쑹자하오는 2017년과 2023년 WBC 대만 대표선수로 활약한 우완 투수다. 쑹자하오는 올 시즌을 끝으로 라쿠텐을 떠난다. 라쿠텐은 쑹자하오와 재계약하지 않는다고 발표했고, 쑹자하오는 FA가 됐다. NPB에서 11년을 뛰면서 통산 366경기, 22승, 124홀드, 8세이브, 평균자책점 3.00을 기록한 라쿠텐의 핵심 불펜이었다.

후배 왕옌청이 한국에서 큰 성공을 거둔 가운데 쑹자하오도 새로운 도전의 갈림길에 섰다.

4일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 한화의 경기. 5회말 동료 실책에 2실점 허용 후에도 미소 짓는 한화 왕옌청. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.04/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com