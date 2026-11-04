'⅓이닝 2실점 진땀' 사령탑 자책한 승부수, 결국 '원점'으로 돌아간다, "자기 자리로 간다" [KS2]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회 아웃카운트 하나 잡고 마운드 내려오는 KT 로건. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회초 임무를 마친 로건이 마운드를 내려가고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] "원래 자리로 가야죠."

KT는 4일 수원 KT위즈파크에서 삼성 라이온즈와 한국시리즈 2차전을 치른다.

KT는 1차전에서 8대7 승리를 거뒀다. 8-0으로 앞섰지만, 불펜 난조로 진땀을 뺐다.

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무엇보다 승부수로 내세웠던 로건 앨런이 흔들렸던 부분이 아쉬웠다. KT는 이번에 1차전 선발로 데이비스 대니엘을 낙점한 뒤 고영표 소형준을 선발 요원으로 분류했다. 로건을 비롯해 오원석 배제성 등 기존 선발투수를 불펜으로 기용한다는 생각이었다.

대니엘에 이어 두 번째 투수로 올라온 로건은 ⅓이닝 동안 2안타를 맞으며 2실점을 했다. 경기에서 이겼지만, 이강철 KT 감독은 "로건보다는 (오)원석을 생각했는데 8점 차가 돼서 여유있게 쓸까하다가 미스가 됐다. 로건이 못 던진 건 아니지만 결과론으로 좋지 않았다"고 자책하기도 했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회초 로건이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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로건은 다시 선발로 돌아갈 예정. 이 감독은 4일 경기를 앞두고 로건 기용에 대해 "원래 하던대로 한다. 자기 자리로 간다"라며 선발 기용을 암시했다. 로건은 올 시즌 17경기에서 7승5패 평균자책점 3.59를 기록했다.

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배제성의 활용에 대해서는 "처음에는 선발 구상을 했지만, 롱으로 쓸 수 있는 선수다. 경기 상황을 봐서 기용을 봐야할 것 같다. 5회 이전이면 원석 제성이가 갈 수 있다. 5회 이후에는 중간 투수가 많으니 그렇게 갈 수 있다"고 밝혔다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 배제성. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

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한편, KT는 최원준(우익수)-김민혁(좌익수)-안현민(지명타자)-샘 힐리어드(중견수)-김현수(1루수)-류현인(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-장준원(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 2루수 자리에 김상수 대신 류현인이 들어갔다. 7회 수비 중 손가락을 다쳤던 김현수는 정상적으로 나선다.

이 감독은 "김상수가 마지막 타석에서 발 뒤꿈치 쪽에 통증이 생겨서 안 될 것 같아서 바꿨다"라며 "대타로도 어려울 것 같다. 다만, 상태를 지켜보긴 하려고 한다"라며 "(김)현수는 괜찮다고 하더라. 오늘 타격 연습을 했다"고 설명했다.

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아울러 선발 투수는 고영표가 나온다. 고영표는 올 시즌 29경기에서 15승7패 평균자책점 3.28을 기록했다. 삼성을 상대로는 4경기에 나와 3승1패 평균자책점 2.25으로 강했다. 이 감독은 "(고)영표가 올해 잘 던졌다. 연습경기 할 때까지도 컨디션이 나쁘지 않은 것 같더라"고 기대했다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com