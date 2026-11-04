"페덱이 가장 궁금해" 2차전 앞둔 이강철 감독의 관심사, 도대체 무엇이? [KS2 현장]

3일 수원KT위즈파크에서 열린 한국시리즈 1차전 KT와 삼성의 경기. 삼성 후라도, 페덱이 경기를 준비하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]1차전 8대7 진땀승으로 기선제압에 성공한 KT 위즈 이강철 감독.

2차전 가장 큰 관심사는 상대 선발 크리스 페덱의 구위와 체력 변수였다.

이강철 감독은 4일 수원 KT위즈파크에서 열리는 2026 KBO 한국시리즈 2차전 삼성 라이온즈와의 맞대결을 앞두고 취재진과 만나 2차전 마운드 구상과 상대 선발 구위에 대한 궁금증을 표했다.

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이날 KT는 4경기 3승1패 2.25의 평균자책점으로 삼성에 강한 면모를 보여온 '고영표'를 선발로 내세운다.

이 감독은 "(고)영표가 승부의 키다. 올해 삼성전에서 워낙 잘 던졌고, 연습경기 때까지도 컨디션이 나쁘지 않았다"며 "상대 선발 페덱도 워낙 좋은 투수라 경기가 팽팽하게 흘러갈 것 같은데, 영표가 정규시즌 때와 똑같이만 호투해 줬으면 좋겠다"고 기대감을 드러냈다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 2,3루 페덱이 카스트로를 삼진처리하며 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

1차전에서 외국인 선발 로건을 불펜으로 깜짝 대기시켜 총력전을 펼쳤던 이 감독은 로건의 활용 계획에 대해 "오늘부터는 원래 하던 대로 가야 한다. 다시 자기 자리(선발)로 돌아갈 것"이라며 로건의 보직 정상화를 알렸다. 7일 대구에서 열리는 4차전 선발을 맡을 전망이다.

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이날 이 감독이 가장 유심히 지켜보는 대목은 삼성 선발 페덱의 구위다.

페덱은 지난달 26일 KIA 타이거즈와의 플레이오프 1차전에 94구를 던진 뒤, 사흘 쉬고 30일 4차전에 99구를 던졌다. 다시 4일 쉬고 이날 마운드에 오른다. 시즌에 비해 쉬는 시간이 짧았다. 단기전 전력피칭을 감안하면 피로가 누적돼 있을 가능성이 크다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 삼성 선발투수 페덱이 역투하고 있다. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

이 감독은 "오늘 페덱이 어떤 구위를 보여줄지가 궁금하다. 그 부분이 2차전의 가장 큰 키가 될 수 있다"라며 "투수 중에는 경기를 치르고 공을 던질수록 구위가 좋아지는 피처가 있는 반면, 체력적으로 부담이 쌓여 실투가 나오는 피처도 있다. 페덱과 우리 팀은 1경기 밖에 치르지 않았다. 오늘 과연 어떤 모습을 보일지 궁금하다. 경기 시작해봐야 알 것 같다"고 경계심을 보였다.

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1차전 승리 후 경기 전 긴장감에 대해서는 "어제나 오늘이나 똑같다"며 긴장을 완전히 숨기지 못하는 모습.

푹 쉬고 나온 삼성 천적 고영표와 가을투혼을 이어가고 있는 페덱. 2차전은 시리즈 전체 향방을 좌우할 가장 중요한 분수령이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com