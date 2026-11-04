다저스-양키스 줄 섰는데 "日 거치는 게 현실적"…ML 15년차 대선배, 157㎞ 괴물에 건넨 조언 속내는

일본 고교야구 최고의 유망주인 요코하마고교 3학년 오다 쇼키가 메이저리그 진출을 위해 자신을 지명한 요미우리 자이언츠를 포기할 것으로 보인다. Getty Images연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 다르빗슈 유(샌디에이고 파드리스)가 미국 직행을 노리는 오다 쇼키에 대해 현실적인 조언을 건넸다.

다르빗슈는 3일 음성 방송 플랫폼을 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다. 이 자리에서 오다의 메이저리그 직행 도전에 대한 질문을 받자 "성공 여부와 관계 없이 현실적으로 생각한다면, 고교 졸업 후 곧바로 미국에 도전하는 건 추천하지 않는다. 일본 구단을 거쳐 메이저리그에 진출하는 편이 빅리그에서 뛸 가능성이 더 높아진다고 생각한다"고 말했다.

오다는 최고 시속 157㎞의 강속구를 던지는 일본 고교야구의 특급 유망주다. 지난달 일본프로야구 신인드래프트를 앞두고 미국 무대에 도전하겠다는 뜻을 공개했다. 그러나 요미우리 자이언츠가 그를 1순위로 지명하면서 진로를 둘러싼 관심이 커졌다. 오다는 지명 이후에도 미국 도전 의사를 유지했다. 요미우리와의 입단 협상은 미뤄둔 채 4일부터 최대 12개 메이저리그 구단과 면담을 진행하기로 했다. LA 다저스와 뉴욕 양키스 등도 면담 대상에 포함된 것으로 전해졌다.

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SD 파드리스 선발투수 다르빗슈 유가 20일 고척 스카이돔에서 열린 MLB 서울시리즈 LA 다저스와 경기에서 역투하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.3.20/

2012년 텍사스 레인저스에 입단, 어느덧 메이저리그 15년차가 된 다르빗슈는 마이너리그 환경을 꼽았다. 그는 "마이너리그의 환경은 매우 혹독하다. 지금은 많이 좋아졌지만 루키리그에서 시작해 싱글A, 더블A, 트리플A로 올라가야 한다"며 "그 과정에서 계속 결과를 보여줘야 한다. 특별한 대우를 받는 경우가 아니라면 상당히 어려운 길"이라고 말했다. 이어 "일본 구단에서 4~5년을 뛴 뒤 포스팅을 할 수 있도록 계약을 맺고, 일본에서 실력을 키운 다음 미국에 가는 편이 좋다고 생각한다"고 밝혔다.

다르빗슈도 첫 발은 일본 프로야구(NPB)에서 떼었다. 2005년 니혼햄 파이터스에 입단한 그는 2011년까지 7시즌을 뛰고 포스팅을 통해 텍사스와 6년 6000만달러 계약을 맺었다. 니혼햄에서 선발 경력을 쌓고 2009 WBC(월드베이스볼클래식)에서 국제 경쟁력을 입증하면서 메이저리그 진출 기반을 다졌고, 이는 미국행 이후 롱런의 계기가 됐다.

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다르빗슈는 자신의 자녀들에게도 비슷한 진로를 권하겠다고 말했다. "내 아들들이 메이저리그를 목표로 한다면 먼저 일본 구단에서 뛰고, 좋은 활약을 펼친 뒤 미국으로 오는 편이 낫다고 생각한다"고 설명했다. 다만 "미국 직행이 무조건 잘못된 선택은 아니다. 어린 나이부터 미국 문화를 경험하고 영어를 배우거나 장기적으로 미국에서 생활하려는 목표가 있다면 직접 도전하는 선택도 나쁘지 않다"고 말했다.

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오다 쇼키. 사진출처=MLB.com

다르빗슈의 발언이 전해지자, SNS상에는 그가 오다에게 요미우리 입단을 권유한 것 아니냐는 의견이 파다했다. 이에 대해 다르빗슈는 SNS를 통해 '방송에서는 고교 졸업 후 곧바로 MLB 구단에 입단하는 것이 얼마나 어려운지 설명했다'며 '오다 선수가 어떤 선택을 해야 한다는 이야기가 아니라 객관적인 현실을 전달한 것'이라고 밝혔다. 이어 '사람마다 도전하는 이유가 다르고 꿈은 클수록 좋다. 어떤 형태가 되더라도 본인의 결정을 응원하고 싶다'고 덧붙였다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com