"오타니 트레이드해야 한다" NYP, 다저스는 샐러리 캡에 정말 찬성할까?

오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]MLB가 새 노사단체협약(CBA)에 담으려고 하는 '샐러리 캡(Cap, 상한선)과 플로어(Floor, 하한선)' 규정을 다소 완화하면서 그 시행을 2028년으로 1년 늦추는 수정안을 제시했다. 그러나 선수노조의 입장은 여전히 강경하다.

ESPN은 4일(이하 한국시각) 'MLB는 오늘 현 CBA가 12월 2일 만료됨에 따라 2027년 적용될 협상안의 다른 조항들은 그대로 유지하면서 샐러리 캡 시행 시기를 2028년으로 연기하는 방안을 선수노조에 제안했다'며 '선수노조가 이 제도의 도입을 지속적으로 반대하고 있는 가운데, 구단들이 직장폐쇄를 할 가능성이 높아지면서 불확실한 노사관계 하에서 각 구단의 오프시즌 계획 수립이 어려워지자 MLB는 샐러리 캡 도입을 연기하게 됐다'고 보도했다.

롭 맨프레드 MLB 커미셔너. EPA연합뉴스

글렌 캐플런 MLB 대변인은 시행 시기를 늦춘 배경에 대해 성명을 통해 "각 구단이 샐러리 캡 및 플로어 제도 하에서 운영을 준비하려면 온전한 오프시즌이 필요할 것"이라고 설명했다.

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ESPN에 따르면 MLB는 샐러리 캡과 플로어를 각각 2억5820만달러, 1억8020만달러로 지난 5월에 제안했던 2억4530만달러, 1억7120만달러보다 다소 높여 제안했다. 수정된 금액은 2028년 예상 수입을 노사가 50대50으로 나누는 방안을 반영한 것으로 선수 몫을 산정할 때는 수억달러 규모의 아마추어 사이닝보너스가 포함되며 다른 북미스포츠 샐러리 캡 및 플로어 제도와 마찬가지로 구단 측의 공제 항목들도 반영된다.

그러나 선수노조는 "MLB의 이번 제안을 받아들일 경우 선수들은 약 10억달러 이상의 손해를 볼 것으로 예상된다. 즉 양측 간 의견 차이가 크기 때문에 장기적인 파업으로 이어질 것"며 반대 입장을 분명히 했다.

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선수노조가 MLB에 제시한 안은 기존의 틀을 유지하면서도 구단의 지출 규모를 대폭 확대하는 내용을 담고 있다.

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내년 사치세 부과 기준을 현재보다 5600만달러가 높은 3억달러로 상향조정하고, 메이저리그 최저 연봉을 78만달러에서 150만달러로 두 배 가량 인상하며 연봉조정 미자격 선수들을 위한 보너스 풀을 5000만달러에서 1억8000만달러를 증액해야 한다는 주장이다. 또한 메이저리그 서비스 타임 5년을 채운 30세 이상의 선수들에게 FA 자격을 부여할 것도 요구하고 있다.

에이전트 스캇 보라스. AP연합뉴스

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이에 대해 MLB는 샐러리 캡 도입을 조건을 30세 이상 선수들의 FA 자격 부여에는 동의한다는 입장이다. 또 최저 연봉을 90만달러 또는 100만달러로 높이고, 연봉조정 미자격 보너스 풀은 6500만달러로 확대한다는 방안도 함께 제시했다.

MLB의 샐러리 캡 수정안을 올해 페이롤에 적용하면 상한선을 넘어선 구단은 다저스를 포함해 8곳이며, 하한선을 밑돈 구단은 월드시리즈 챔피언 밀워키 브루어스를 포함해 12곳이다.

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이와 관련해 뉴욕포스트(NYP)는 '만약 페이롤 상한선과 하한선 제도가 도입되면, 해당 구단들은 MLB가 정한 팀 연봉 기준 범위에서 운영해야 하는 상황에 놓이게 된다'면서 '다저스는 이 제도가 현실화할 경우 고액의 장기계약 선수들을 트레이드해야 하는 상황으로 이어질 가능성이 높다'고 내다봤다.

야마모토 요시노부. AFP연합뉴스

다저스에서 2028년 이후까지 계약이 돼 있는 선수는 오타니 쇼헤이, 야마모토 요시노부, 무키 베츠, 윌 스미스, 토미 에드먼, 타일러 글래스나우, 블레이크 스넬, 태넛 스캇, 에드윈 디아즈, 카일 터커 등 10명이다. 이들의 합계 연봉만 2028년 2억8200만달러에 달한다. 샐러리 캡을 넘어선 수치다.

이들 중 누군가를 트레이드해야 한다면 페이롤 절감에 가장 효과적인 오타니, 야마모토, 스넬, 터커, 베츠 등이 대상이 될 수 있다. 오타니는 트레이드 전면 거부권(full no-trade protection)을 갖고 있어 선수 동의가 필요하다.

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물론 이번 수정 제안에 선수노조는 별로 관심이 없다. 오프시즌의 불확실성이 상당 부분 제거된다고 보기 어려운 이유다.

흥미로운 점은 최근 선수들의 몸값을 천정부지로 치솟도록 계약 시장을 주도적으로 움직여 온 구단이 다저스라는 사실이다. 지급 유예 방법을 통해 페이롤 관리를 하고 있다지만, 다저스의 올해 페이롤은 4억3283만달러로 사치세 부과 기준인 2억4400만달러를 1억8883만달러나 초과했다. 세금으로만 1억8300만달러가 부과된다.

그러나 연간 10억달러 이상의 매출을 올리는 다저스에 치명적인 수준은 아니다. 다저스가 진심으로 샐러리 캡 도입을 찬성하는지 불확실하다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com