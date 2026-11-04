'ERA 2.25 천적 만난다' 삼성, 라인업 대폭 손질…김성윤 2번-김영웅 8번 [KS2]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 패한 삼성 선수들이 아쉬워하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 1차전을 내준 삼성 라이온즈가 라인업을 대폭 손질했다.

삼성은 4일 수원 KT 위즈파크에서 KT 위즈와 한국시리즈 2차전을 치른다.

정규시즌을 2위로 마친 삼성은 KIA를 3승2패로 잡으며 2년 만에 한국시리즈 진출에 성공했다.

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체력적인 부담이 있었지만, 한국시리즈 1차전에서 분전했다. 초반 실점으로 8-0으로 끌려갔지만 7회초 5점을 몰아친 뒤 8회초 두 점을 더하면서 한 점 차 추격에 성공했다.

마지막 한 방이 터지지 않으면서 승리를 잡지 못했지만, 2차전을 위한 분위기를 끌어올리는데는 성공했다.

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박진만 삼성 감독은 "KT 필승조가 나왔는데 공략을 했다. 우리 타자들이 상대 필승조가 나와도 칠 수 있다는 자신감이 생겼다"고 말했다.

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3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 삼성 박진만 감독이 생각에 잠겨 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

KT 선발투수로 '다승왕' 고영표가 나오는 가운데 선발 라인업에 변화를 줬다. 고영표는 올 시즌 29경기에서 15승7패 평균자책점 3.28을 기록했다. 특히 삼성을 상대로는 4경기에 나와 3승1패 평균자책점 2.25로 특히 강한 모습을 보였다.

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이날 선발 라인업을 수정했다. 박승규를 대신해 김성윤이 들어갔고, 전반적인 타순도 수정했다. 4번타자에 디아즈 대신 최형우가 나선다.

삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-최형우(좌익수)-르윈 디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수)-김영웅(3루수)-강민호(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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박 감독은 "KT 선발이 고영표라서 거기에 맞춰서 타순 변화를 줬다. 라인업 선수 변화도 줬다. 고영표가 KBO리그 흔하지 않은 언더스로우 선발투수라 강한 선수를 배치했다"고 밝혔다.

삼성은 선발투수로 크리스 페덱을 내세웠다. 올 시즌 13경기에 등판해 7승3패 평균자책점 2.95을 기록했다. KT를 상대로는 한 경기 나와 6이닝 무실점을 기록한 바 있다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com