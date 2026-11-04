"파울 홈런? 그래봤자 파울이죠" 22세 강철심장, '이순간'만큼은 철렁했다 [인터뷰]

KT 위즈 김정운, 김영록 기자

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 7회 마운드에 오른 KT 김정운. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회 KT 김정운 상대 2타점 적시타 날리고 있는 삼성 이재현. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "결과가 좋지 않았지만, 내 공이 나쁘진 않았다. 이겼으니까, 다행이다."

힘겨운 승부를 돌아보는 KT 위즈 김정운의 얼굴은 다행스러움과 미소로 가득했다.

8대7 1점차 신승, 김정운은 8-3으로 앞선 7회초 2사 2,3루에 등판했다. 너무 어려운 미션이었다. 결국 이재현에게 좌중간 펜스직격 2타점 적시타를 허용했다.

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다음 타자 김도환을 삼진처리하며 이닝 마무리. 하지만 8회초 첫 타자 박승규에게 볼넷을 내준 뒤 결국 교체됐다.

김정운은 "공은 괜찮았는데, 내가 너무 못 던졌다. 어차피 게임은 이겼으니까, 그이상 깊게 생각하진 않았다"며 웃었다.

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"마운드에 올라갔는데, 생각보다 너무 긴장이 안 올라왔다. 그래서 정신을 못차리고 적시타를 맞은 것 같다. 8회는 뒤에 쭉 좌타라인이니까, (박승규)그 하나만 막으면 되는데 볼넷을 준게 속상하고 죄송하다. 더 추격을 당하는 기세를 내가 제공한 것 같아서 미안했다."

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그렇다면 8-6, 8-7 시시각각 조여오는 삼성을 지켜보며 김정운은 무슨 생각을 했을까. 그는 피식 웃으며 "(오)원석이 형이랑 손을 맞잡았다. 영현이형 제발 해줘! 하니까 해주더라"라고 머쓱해했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회 KT 김정운 상대 2타점 적시타 날린 삼성 이재현. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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1군 투구 경력도 없던 김정운에게 한국시리즈 엔트리 진입 자체가 시즌전엔 생각도 못했던 영광이고 성과다. 김정운은 "나 자신을 의심하지 않고, 내가 할 수 있는 것만 꾸준히 해온 결과다. 자꾸 '왜 안되지', '안되나'하면…말에도 힘이 있다고 하지 않나"라고 강조했다.

KT는 정규시즌 종료 후 무려 3주의 휴식을 취한 뒤 한국시리즈에 임하고 있다. 타자들은 열심히 타격 연습을 하고, 선발투수들은 5일에 한번 루틴에 몸을 맞추는게 익숙하다지만, 팔이 재산인 불펜투수들은 3주의 휴식을 어떻게 버텨야할까.

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"첫 가을야구, 첫 한국시리즈니까…행복한 생각을 많이 했다. 첫주에 컨디션을 좀 떨어뜨렸다가, 2~3주차에 한창 끌어올린 상태다. 예전처럼 잘 막고 팬들의 환호를 들으며 마운드를 내려가고 싶다. 어제 공도 나쁘진 않았다. 좀더 고민하고, 생각에 변화를 줄 필요가 있다."

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 7회초 2사 만루 김정운이 디아즈를 우익수 플라이로 막아내 이닝을 끝낸 후 미소짓고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

김정운은 이재현의 연속 파울 홈런의 피해자(?)이기도 했다. 한방한방 큼직한 타구가 터질 때마다 양팀 팬석에선 아찔한 함성이 터졌다.

하지만 정작 김정운은 아무렇지 않았다고 답했다.

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"원하는 코스에 잘 들어간 공이었다. 딱 쳐도 거긴 쳐봐야 파울이야! 라는 자신감이 있어서 타구를 쳐다보지도 않았다. 8회 (박)영현이형 폭투에 훨씬 크게 놀랐다. 그땐 정말 '큰일났다'고 생각했다. 이겨서 다행이다."

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com