'역대급' KIA 왜 6명만 열외인가…"쉬게 하겠다" 감독 약속했지만, 이들은 예외였다

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. KIA 박정우가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[스포츠조선 김민경 기자] "다들 지쳐서 쉬게 할 생각이다."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 이번 일본 오키나와 마무리캠프에는 가능한 1군 선수들을 데려가지 않을 생각이었다. 정규시즌 막바지 LG 트윈스와 치열한 3위 쟁탈전을 시작해 준플레이오프, 플레이오프까지 사실상 한 달 동안 포스트시즌 모드였다. 선수들의 체력 소모가 역대급으로 심한 시즌이라 마무리캠프까지는 무리라고 판단했다.

실제로 포스트시즌 엔트리에 들었던 투수는 전원 마무리캠프에서 열외됐다. 누구랄 것 없이 다들 피로가 많이 쌓였기 때문. 훈련보다는 휴식이 우선이라고 판단해 울산-KBO Fall League에 출전했던 좌완 최지민만 추가 합류 선수 명단에 이름을 올렸다.

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야수는 6명이 오키나와행 티켓을 받았다. 외야수 박정우 김민규, 내야수 박민 이호연 정현창, 포수 주효상 등이다. 이중 박정우는 정규시즌 막바지 기여도가 크긴 했지만, 당장 휴식보다는 다음 시즌 대비가 더 중요한 백업들이다.

박정우와 김민규는 내년에 더 중요한 중요한 전력이 될 수 있다. 중견수 김호령이 곧 FA 시장에 나가기 때문. KIA는 당연히 김호령은 단속하려 하겠지만, FA는 항상 이적 변수가 존재한다. 구단은 김호령이 떠날 경우도 대비해 전력을 다듬어야 한다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 무사 만루 KIA 카스트로 희생타 때 김민규가 태그업 후 홈을 향해 몸을 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 2회초 2사 2,3루 KIA 박민이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

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박정우는 포스트시즌 동안 김호령의 타격이 좋지 않을 때 중견수로 큰 실수 없는 수비를 보여줬다. 김민규도 내년에는 단순히 대주자로 뛰는 것보다 더 기회를 얻어야 성장할 수 있다. 이번 가을에는 둘 다 한 단계 더 도약할 준비를 한다.

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박민 이호연 정현창도 마찬가지다. KIA는 다음 시즌 김도영을 유격수로 전환시킬 계획이다. 이 감독은 하주석과 박민을 유력한 다음 시즌 3루수 후보로 분류하고 있다. 다음 시즌이 박민에게는 엄청난 터닝포인트가 될 수 있기에 올가을을 허투루 보내선 안 된다.

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이호연은 대타로 강점이 있으나 수비를 더 보완해야 하고, 정현창은 반대로 안정적인 수비가 빛을 보기 위해서는 타격 성적을 끌어올려야 하는 케이스다.

주효상은 적어도 2번 포수를 맡길 정도의 안정감을 갖춰야 한다. 베테랑 포수 김태군은 KIA와 비FA 다년계약이 올해로 끝난다. 이 감독은 김태군이라는 변수를 대비해 이미 올해 한준수를 주전으로 키우기 위해 투자를 많이 했다. 여기에 주효상까지 한 단계 더 올라서야 안방이 더 탄탄해질 수 있다.

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현재 오키나와에는 이호민은 포함한 2027년 신인 5명과 2군에서 시즌을 마친 선수들이 이미 훈련을 진행하고 있다.

추가 합류 선수 7명은 4일 오키나와로 출국했다. 이 감독은 5일 선수단에 합류해 마무리 훈련을 이끌 예정이다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. KIA 주효상이 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com