[단독] 'LG 초대어 잡았다!' 158km 현역 빅리거, 이정후의 팀 떠나 전격 한국행

트리스탄 벡. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]일본이 아니었다. 최대 158km을 뿌리는 강속구 투수가 LG 트윈스 유니폼을 입는다.

LG는 최근 샌프란시스코 자이언츠 40인 로스터에서 제외된 우완 투수 트리스탄 벡과 입단 합의를 마쳤다. 1996년생인 벡은 스탠포드 졸업 후 2018년도 신인 드래프트에서 애틀랜타 브레이브스의 4라운드 지명을 받았고, 이후 트레이드 되면서 2023시즌 샌프란시스코에서 빅리그에 데뷔했다.

지난해 빅리그 31경기에 등판했던 벡은 올 시즌 14경기에 전부 불펜 등판해 1승 1세이브 평균자책점 5.21의 성적을 기록했다. 선발투수로도 기회를 얻었었지만, 올 시즌 다소 아쉬운 성적을 기록하면서 방출됐다.

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벡이 40인 로스터에서 제외된 후 미국 'NBC스포츠'는 "벡이 아시아 구단과 계약하기 위해 FA가 됐다. 일본, 한국, 대만 중 한 나라의 구단과 계약할 것으로 예상된다"고 보도했다.

이 사실이 알려지자 일본 언론에서도 "158km을 뿌리는 대어급 외국인 투수가 NPB에 오는 것 아니냐"는 이야기가 나왔지만, 실제 벡의 행선지는 한국이었다. 그것도 LG 유니폼을 입게 됐다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 8-0 뒤지고 있던 상황에서 LG 오스틴, 카라스코, 톨허스트가 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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벡은 KBO리그 내 여러 구단들이 일찍부터 러브콜을 보냈던 선수다. 몇몇 구단들이 먼저 접촉해 벡 영입을 위해 설득했을 정도로 '초대어급' 외국인 투수다.

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그런데 선수가 서울 팀으로 가고싶다는 의지가 강력했다. LG 외에도 영입전에 뛰어든 서울 팀이 있었지만, 결국 LG에 가는 것으로 마음이 기울었다.

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벡의 에이전트와 협상을 이어온 LG는 최근 협의를 모두 마치고 계약을 끝냈다. 조만간 구단 공식 발표가 있을 것으로 예상된다.

준플레이오프 시리즈 탈락으로 올 시즌을 아쉽게 마친 LG. 외국인 투수 교체 쪽에 무게를 두고 일찍부터 움직였는데, 뜻밖의 초대어를 품게 됐다. 선수의 서울행 의지 덕분에 엄청난 행운을 낚았다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com