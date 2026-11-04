"최원태 때문에" 삼성, KT '비밀병기' 동반 선발복귀, 4차전서 맞불나[KS2 현장]

3일 수원KT위즈파크에서 열린 한국시리즈 1차전 KT와 삼성의 경기. 삼성 페덱, 원태인이 경기를 준비하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]1차전 불펜 '히든카드'였던 외인 투수와 토종에이스가 나란히 제 자리로 돌아갈 전망이다.

최원태의 1차전 조기 난조가 불러온 삼성 마운드의 연쇄 이동, KT 로건의 보직 정상화가 맞물리면서 4차전 마운드에서 두 투수의 '선발 맞대결'이 성사될 지 관심을 모은다.

삼성 라이온즈 박진만 감독은 4일 수원 KT위즈파크에서 열리는 2026 KBO 한국시리즈 2차전 KT 위즈와의 원정 경기를 앞두고 취재진과 만나 선발 최원태의 불펜 보직 전환과 마운드 운용 구상을 밝혔다.

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박진만 감독은 부진했던 최원태를 2차전 미출전 명단에 올린 이유에 대해 "1차전에서 40구 넘게 던졌기 때문에 오늘 당장 대기는 힘들다. 3차전부터는 불펜으로 대기할 예정"이라며 "최원태가 불펜으로 내려간 여파로 4차전 선발진 운용은 1, 2차전 출전 여부에 따라 다시 잡아야 한다. 원태인의 4차전 선발 등판 가능성 등은 경기 후 고민해 봐야 한다"고 전했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회 아웃카운트 하나 잡고 마운드 내려오는 KT 로건. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

앞서 KT 이강철 감독 역시 1차전에서 구원등판해 ⅓이닝 2피안타 2실점으로 실망스러운 결과를 남겼던 로건 앨런의 선발 복귀를 시사했다.

이 감독은 "원래 하던 대로 자기 자리(선발)로 돌아갈 것"이라고 말했다.

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이로써 1차전 불펜으로 대기했던 원태인과 로건 오는 7일 대구 4차전 선발 맞대결을 펼칠 가능성이 생겼다.

다만 박진만 감독은 원태인의 선발 재배치를 기정사실화 하면서도 어느 경기에 복귀할 것인지는 확답을 하지 않았다. 박 감독은 "오늘 불펜 등판 여부에 달렸다"고 힌트를 줬다. 2차전에 등판하지 않을 경우 4차전, 등판할 경우 5차전으로 밀릴 수 있다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성 박진만 감독이 인터뷰를 하고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

이날 2차전 선발 크리스 페덱에 대한 신뢰도 확고했다.

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박 감독은 "페덱은 아픈 곳도 없고 몸 상태가 아주 좋다고 한다. 플레이오프 4차전 때는 5회 85구 던진 뒤 본인이 6회도 막고 싶다고 의지를 보였을 정도"라며 "플레이오프에서 3일 쉬고 99구를 던졌는데, 이번엔 4일을 쉬었으니 100구까지 문제 없이 이끌어줄 것"이라고 자신했다.

아울러 승리 시 불펜 운용 공식도 재확인했다. 박 감독은 "(이)승민이가 하루 쉬었기 때문에 이기고 있는 상황이라면 원태인을 7, 8, 9회 승부처에 투입해 경기를 확실히 굳힐 것"이라며 전천후 대기를 예고했다.

한편, 삼성은 KT 잠수함 선발 고영표를 무너뜨리기 위해 좌타 라인을 대거 전진 배치했다. 1차전 교체출전해 2타수2안타 1타점 맹타를 휘두른 김성윤도 이름을 올렸다. 1번부터 6번까지 좌타 라인이다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. KT 이강철 감독이 인터뷰를 하고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

박진만 감독은 "리그에 드문 언더투수 고영표를 공략하기 위해 좌타 라인을 감안해 라인업을 짜냈다. 하이존 ABS(자동 투구 판정 시스템)를 어떻게 잘 활용하고 대처하느냐가 관건이다. 하이존 공을 잘 쳐내야 한다"고 포인트를 짚었다. 이어 상대 불펜 공략법에 대해서는 "좌완 라인업에 오원석을 투입하면 잘 공략하고, 전용주를 투입하면 잘 골라내면 된다"고 2차전 반격 의지를 다졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com