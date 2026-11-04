"상수형, 마지막엔 삼성으로 돌아와!" 1m63 신인 꼬마가 어느덧 돌격대장…11살 차이 선배 향한 일편단심 순애보 [인터뷰]

삼성 라이온즈 김지찬. 김영록 기자

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 1회 삼성 김지찬이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 삼성 김지찬이 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "(김)상수 형은 벌써 우승반지가 4개더라. 난 하나도 없으니까, 이번엔 내가 이겨야한다."

삼성 라이온즈를 대표하는 육상부, 처음엔 민첩한 꼬마 정도로 유명했지만, 어느덧 리그를 대표하는 리드오프 중 한명으로 성장한 남자.

삼성 라이온즈 김지찬이 대선배 김상수를 향한 뜨거운 러브콜을 보냈다.

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2001년생인 김지찬은 2020년 2차 2라운드(전체 15번)에 삼성 유니폼을 입었다. 1990년생 KT 위즈 김상수는 2009년 1차지명으로 삼성에 입단, 2022년까지 뛴 뒤 2023년 KT로 FA 이적해 지금까지 현역으로 뛰고 있다.

두 선수가 함께 뛴 건 3시즌 뿐이다. 이젠 헤어져서 뛴 기간이 5시즌으로 더 길다.

2022 KBO리그 LG 트윈스와 삼성 라이온즈의 경기가 17일 잠실구장에서 열렸다. 삼성 김지찬, 김상수. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2022.08.17/

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하지만 어린시절 작은키에 힘들어하던 어린 시절 김지찬에게 11년 차이 대선배 김상수의 그림자는 더없이 아늑했다. 아직도 상대팀으로 만날 때마다 아쉽다고.

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"한국시리즈에 올라와서 기쁜데, (김)상수 형하고 한팀으로 한국시리즈를 치렀으면 어땠을까 하는 아쉬움이 든다. 반대편 더그아웃에 있으니 어색하고, 나중에 형 커리어 말년에 삼성으로 돌아오셔서 다시 함께 하면 좋겠다."

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다만 눈앞으로 다가온 우승은 결코 양보할 수 없다. 김지찬은 "상수 형은 평소에 우승 많이 해봤으니까, 우리가 우승을 가져가는게 더 좋은 그림인 것 같다"며 주먹을 불끈 쥐었다.

2022 KBO리그 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈의 경기가 31일 고척스카이돔에서 열렸다. 6회말 1사 1,2루 키움 이지영을 병살로 처리하며 이닝을 마친 삼성 김상수 김지찬이 기쁨을 나누고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2022.05.31/

역대 가장 긴장된 경기로는 2번의 한국시리즈 1차전보다 아시안게임 결승전을 위에 뒀다. '단판으로 치러지고, 무조건 1등을 해야한다는 압박감이 더 크다'라는 설명을 덧붙였다.

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삼성은 올해 홈경기당 평균 2만3508명, 좌석점유율 99.3%를 기록했다. 매일매일 한국시리즈 같은 분위기에서 경기를 치르는 셈이다. 김지찬은 "내가 긴장을 덜 하는 편이기도 하지만, 항상 많은 응원을 해주신다는 점도 중요하다"고 강조했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com