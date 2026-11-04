김지찬의 발을 기대하는게 아니잖아? '기본' 망각한 디아즈의 아쉬웠던 본헤드 주루플레이[KS2 현장]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 2회 무사 3루. 류지혁 내야땅볼 타구 때 홈에서 태그아웃 당하는 디아즈. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]순간의 망설임이 공격 흐름을 끊었다.

르윈 디아즈가 너무나도 좋은 타격으로 선제 타점을 올렸지만, 너무나도 아쉬운 주루플레이로 아쉬움을 자아냈다.

디아즈는 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 2차전에 5번 3루수로 선발출전했다. 사이드암 선발 고영표를 맞아 최형우를 4번에 전진배치하고 디아즈를 5번으로 내려 해결사 임무를 부여했다.

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벤치의 승부수는 절묘하게 맞아 떨어졌다.

1회말 무사 2루 첫 위기를 무실점으로 극복한 삼섬은 2회초 선두 최형우가 포문을 열었다.

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고영표의 몸쪽 높은 스위퍼를 당겨 우익선상 2루타로 물꼬를 텄다. 디아즈가 곧바로 고영표의 낮게 떨어지는 체인지업을 가볍게 배트를 던져 중심에만 툭 맞혔다. 힘이 실린 큼직한 직선타구가 우익수 키를 넘었다. 최원준이 몸을 던져 글러브에 공을 넣는듯 했지만 펜스에 충돌하는 충격으로 떨어뜨렸다. 그 사이 2루주자 최형우가 홈을 밟아 선취득점을 올렸고, 디아즈는 데뷔 첫 3루타를 완성했다.

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1-0에 무사 3루. 추가득점의 절호의 기회였다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 2회초 무사 3루 류지혁의 내야땅볼때 3루주자 디아즈가 홈으로 파고들다 태그아웃되고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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KT 내야진은 경기 극 초반이라 무리하지 않았다. 정상수비로 1점을 줘도 아웃카운트를 늘리겠다는 수비대형을 취했다.

류지혁이 초구에 친 잘 맞은 타구가 2루 왼쪽 유격수 정면을 향했다. 3루주자 디아즈가 멈칫한 뒤 살짝 늦게 홈으로 스타트를 걸었다. 출발이 늦은 걸 확인한 유격수 장준원이 1루 대신 홈으로 송구를 했다. 원바운드로 포수에게 전달 됐지만, 출발과 발이 모두 느렸던 디아즈가 간발의 차로 태그아웃. 비디오판독에도 번복은 없었다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 2회 무사 3루. 류지혁 내야땅볼 타구 때 홈에서 태그아웃 당하는 디아즈. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

타격과 수비가 좋은 디아즈는 삼성타자 중 가장 느린 선수 중 하나. 기민한 주루플레이까지 기대할 수는 없다.

하지만 걸음이 느려도 이런 경우는 준비와 센스의 영역이다. 내야진이 전진수비가 아닌 정상 수비 대형을 취하고 있다면 투수나 3루 앞 강습 땅볼이 아닌 2루나 유격수 쪽 땅볼에는 지체 없이 스타트를 끊었어야 했다. 아무리 걸음이 느려도 당연히 해야할 기본 플레이. 상황을 미리 대비하고 있지 않아 발생한 본헤드 플레이였다.

삼성은 전날 열린 시리즈 1차전에서 맹추격전 끝에 아쉽게 7대8로 패했다.

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2차전은 무조건 승리해야 하는 벼랑 끝 승부. 2회 1득점과 2득점은 투구수 부담 속에 선발 마운드에 오른 에이스 크리스 페덱이 마운드를 지키고 있는 점을 감안하면 하늘과 땅 차이였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com