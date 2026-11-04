롯데가 훈련을 안 해서 수비를 못 했나? '수비 강화 캠프' 작년에도 재작년에도 했다 → 이동욱 감독은 과연 어떻게 다를까

사진제공=롯데자이언츠

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 올해 마무리캠프에서도 '수비 강화'를 외쳤다. 3년 연속이다.

다만 이번에는 사령탑이 바뀌었다. 이동욱 신임 감독이 지휘하는 롯데는 과연 수비 환골탈태에 성공할 수 있을까.

롯데는 수비가 제일 약점으로 꼽힌다. 어제 오늘 일이 아니다. 통계사이트 스탯티즈 기준 팀 수비승리기여도가 6년째 최하위권이다.

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롯데는 4일부터 일본 미야자키에서 실시한 마무리캠프 명칭을 '수비 강화 캠프'로 지었다.

이 감독도 지난달 취임식에서 "수비는 승리를 위해 팀 전체가 공유하는 철학이자 기본이 돼야 한다. 공격은 팬을 부르고 수비는 승리를 부른다는 말처럼 결국 수비에서 승패가 갈리는 것을 알기에 수비 훈련에 보다 많은 시간을 할애하여 팀 수비의 완성도를 높이고자 한다"고 강조했다.

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그런데 롯데가 여태 훈련이 부족해서 수비가 약했는지 단정하기는 어렵다.

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롯데는 김태형 전 감독 체제였던 2024년과 2025년 마무리캠프 때에도 수비 훈련을 강화하겠다고 공표했다. 특히 작년에는 "주축 선수들이 수비 훈련에 집중해 조직력 향상에 초점을 맞추겠다"고 밝혔다. 내야수 전민재 한태양을 일본 지바 롯데 마무리캠프에 합류시켜 수비력 향상을 꾀했다. 올해에는 외야수 황성빈을 요미우리 자이언츠 캠프에 파견했다.

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결국 '어떻게'가 관건이다. 이 감독은 선수 맞춤형 훈련을 적용해 '습관화'시키겠다고 했다. 이 감독은 "선수가 어떻게 구체적으로 해야 하는지 방법들에 대해서 연구가 필요다. 선수들마다 체계적인 실행 방법을 부여하려고 생각하고 있다. 습관화 루틴화 된다면 한 단계 나아진 수비 모습을 볼 수 있을 것"이라고 기대했다. 황성빈에게는 '국가대표 중견수' 박해민(LG)이 어떻게 연습하는지 꿀팁도 전수했다.

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애초에 수비를 잘하는 선수를 중용하는 방법도 있다. 롯데는 모든 포지션이 수비가 나쁜 게 아니다. 일부 포지션에서 기초적인 실수가 반복해서 나왔다. 김 전 감독은 고육지책으로 이들을 주전으로 기용했다. 수비를 우선하면 득점력이 떨어졌기 때문이다. 공격력이 아쉬워도 수비가 탄탄한 선수를 우선 출전시킨다면 적어도 수비 구멍은 막아진다. 이는 감독이 판단하고 선택할 일이다.

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이 감독은 "수비적으로 간다기 보다는 공격이 필요할 땐 그럴 수 있다. 라인업은 나혼자 짜는 게 아니다. 데이터팀과 코칭스태프 협업이다. 한쪽으로 치우쳐서 짤 생각은 없다. 선발투수 매치업도 봐야한다. 항상 수비적으로 간다고 생각하지 않는다. 144경기 매일 바뀔 수 있다. 내년에 보시면 아실 것"이라고 밝혔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com